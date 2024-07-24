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Росіяни атакували ракетами Харків, на місці влучання сильна пожежа

Середа 24 липня 2024 12:20
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Росіяни атакували ракетами Харків, на місці влучання сильна пожежа Ілюстративне зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 24 липня, росіяни атакували ракетами інфраструктурний об'єкт Харкова. На місці влучання сильна пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Синєгубова.

Інформацію щодо вибухів також підтвердив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Наразі інша інформація щодо ситуації в місті не розкривається. Як й згадувалось вище, Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістики на півдні та зі сходу.

Станом на 12:18 повітряна тривога оголошена у низці північних, південних, східних та центральних областей.

Є влучання у місті

Як повідомив Терехов, терористи атакували ракетами інфраструктурний об'єкт, внаслідок чого на місці влучання сильна пожежа.

"Щодо постраждалих та руйнувань інформація уточнюється", - додав він.

Завдано два ракетних удари

Як розповів в ефірі телемарафону Синєгубов, загалом ворог завдав два ракетних удари. Наразі місце прильоту та наслідки ще встановлюються.

"Це свідчить про те, що всі повітряні тривоги, які лунають в нас подекуди по 20 годин і більше, всі абсолютно реальні. Тому маємо по максимуму перебувати в укриттях", - додав він.

Варто пояснити, що наразі повітряна тривога у Харківській області з 18:31 23 серпня.

Росіяни атакували ракетами Харків, на місці влучання сильна пожежа

Фото: карта повітряних тривог станом на 12:18 (alerts.in.ua)

Обстріли України

Ворог регулярно вдається до масованих атак проти України. Як приклад, у ніч на 24 липня росіяни атакували Харківську область балістичною ракетою "Іскандер-М" та ракетою, тип якої наразі встановлюється.

Зокрема проти півдня України ворог застосував ударні БпЛА типу Shahed. Загалом було запущено 23 ударних дрони.

Під час захисту ППО знищила 17 ворожих БпЛА, більшість з яких - над Одеською областю.

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