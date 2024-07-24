ua en ru
Ср, 24 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

РФ атакувала Україну дронами, "Іскандером" і не тільки. Як відпрацювала ППО

Україна, Середа 24 липня 2024 09:25
UA EN RU
РФ атакувала Україну дронами, "Іскандером" і не тільки. Як відпрацювала ППО Фото: ППО збила 17 дронів РФ під час атаки 24 липня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська атакували Україну дронами та ракетами в ніч проти 24 липня. ППО збила 17 безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Повітряних сил Миколи Олещука.

Харківська область: удар "Іскандером" і не тільки

У ніч на 24 липня російські окупанти завдали удару по Харківській області. Як розповів Олещук загарбники аткували область балістичною ракетою "Іскандер-М" та ракетою, тип якої встановлюється. Їх ворог запускав із Бєлгородської області (Росія).

Атака дронами на півдні

Також РФ атакувала південь країни ударними БПЛА типу "Shahed" із Приморсько-Ахтарська та окупованого Криму.

"Усього радіотехнічними військами виявлено та здійснено супровід 23 ударних БпЛА противника", - додав генерал.

Робота ППО

Відбивали повітряний напад підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України, зенітні ракетні підрозділи та РЕБ. В результаті протиповітряного бою збито 17 ворожих БПЛА. Більшість - в Одеській області.

Крім того, протягом минулої доби та поточної доби Силами оборони України на різних напрямках знищено щонайменше 8 розвідувальних безпілотних літальних апаратів противника: 4 - "Zala", 2 - "Supercam", 2 - "Орлан-10".

Обстріли Харкова та Ізмаїлу

Російські війська в ніч проти 24 липня знову атакували Україну.

Зокрема, у Харкові лунали вибухи. Повідомлялося про обстріл міста. Вже пізніше стало відомо про одну жертву через обстріл Харкова.

Під ударом РФ був і Ізмаїл Одеської області. Окупанти атакували порт та багатоповерхівку в Ізмаїлі, троє людей постраждали.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса Ізмаїл ППО Харків Війна в Україні Дрони
NEWS
Наступ РФ піде на спад. Експерт вказав на важливу деталь щодо боїв за Нью-Йорк
Наступ РФ піде на спад. Експерт вказав на важливу деталь щодо боїв за Нью-Йорк
DAILY
Ліміт (не)обмежений. Чому РФ не зможе воювати роками, або коли у Путіна закінчаться люди
Юлія Акимова, Уляна Безпалько Ліміт (не)обмежений. Чому РФ не зможе воювати роками, або коли у Путіна закінчаться люди