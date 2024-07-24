РФ атакувала Україну дронами, "Іскандером" і не тільки. Як відпрацювала ППО

Фото: ППО збила 17 дронів РФ під час атаки 24 липня (Віталій Носач, РБК-Україна)

Російські війська атакували Україну дронами та ракетами в ніч проти 24 липня. ППО збила 17 безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Повітряних сил Миколи Олещука.

Харківська область: удар "Іскандером" і не тільки У ніч на 24 липня російські окупанти завдали удару по Харківській області. Як розповів Олещук загарбники аткували область балістичною ракетою "Іскандер-М" та ракетою, тип якої встановлюється. Їх ворог запускав із Бєлгородської області (Росія). Атака дронами на півдні Також РФ атакувала південь країни ударними БПЛА типу "Shahed" із Приморсько-Ахтарська та окупованого Криму. "Усього радіотехнічними військами виявлено та здійснено супровід 23 ударних БпЛА противника", - додав генерал. Робота ППО Відбивали повітряний напад підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України, зенітні ракетні підрозділи та РЕБ. В результаті протиповітряного бою збито 17 ворожих БПЛА. Більшість - в Одеській області. Крім того, протягом минулої доби та поточної доби Силами оборони України на різних напрямках знищено щонайменше 8 розвідувальних безпілотних літальних апаратів противника: 4 - "Zala", 2 - "Supercam", 2 - "Орлан-10".