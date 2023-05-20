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В Україні в низці областей оголошені повітряні тривоги. Працює ППО

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Субота 20 травня 2023 00:30
В Україні в низці областей оголошені повітряні тривоги. Працює ППО Фото: у ряді областей України оголошено повітряну тривогу (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У ніч на суботу, 20 травня, у низці областей України оголосили повітряну тривогу. Сигнали про загрозу ворожих атак з повітря залунали невдовзі після опівночі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Так, після нуля годин повітряна тривога оголошена:

  • у Полтавській,
  • Запорізькій,
  • Донецькій,
  • Дніпропетровській
  • і Харківській областях.

Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв та голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін у своїх Telegram-каналах також повідомили про повітряні тривоги у регіонах.

Близько 00:25 сигнали залунали також у Чернігівській та Київській областях.

"Київська область - повітряна тривога!" - повідомили у Telegram Київський ОВА.

Жителів зазначених регіонів закликають не залишати укриття, а також дотримуватися правила "двох стін".

Моніторингові групи пишуть про повітряні цілі з російської Брянської області у напрямку Київської та Чернігівської областей. Імовірно, противник застосовує дрони-каміказди типу Shahed.

Оновлено о 00:37

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак закликає не нехтувати небезпекою через повітряні тривоги.

"Ставимось уважно до тривоги. Не знімайте роботу ППО", - пише він.

Оновлено о 00:42

Зазначимо, що у Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях сигнали близько 00:40 були вже скасовані.

Оновлено о 00:44

Тривога згодом була оголошена в місті Києві.

"У столиці оголошено повітряну тривогу! Прямуйте до укриття!" - йдеться у повідомленні Київської міської військової адміністрації.

Оновлено о 00:50

У Київській області працюють системи протиповітряної оборони. Є загроза атаки ворожих дронів, повідомили у Київській ОВА.

Жителів області закликають залишайтеся в укриттях, дотримуватися інформаційної тиші (не фотографуйте та не знімайте роботу ППО).

Очільник Київської МВА Сергій Попко інформує про роботу ППО навколо повітряного простору Києва.

"Повітряна тривога триває!.. Перебувайте в укриттях до відбою!" - додає він.

Оновлено о 01:00

Повітряна тривога, окрім Київської та Чернігівської областей, оголошена також у Житомирській.

Оновлено о 01:17

У Києві чули гучний вибух, який пролунав у північній частині міста. Потім почулися й інші.

"Працює ППО! Зберігайте спокій! До відбою повітряної тривоги перебувайте в укриттях!" - повідомляє Київська МВА.

Жителі столиці повідомляють, що імовірно був збитий ворожий дрон-камікадзе.

Нагадаємо, минулої ночі 19 травня по всій Україні була оголошена повітряна тривога, і в деяких областях повідомляли про звуки вибухів і роботу ППО. Зокрема, вибух пролунав у Кривому Розі, а також у Львові.

Додамо, що у Київській МВА вчора повідомили, що під час тієї нічної атаки "Шахедів" на столицю всі ворожі цілі були збиті ППО, й удари по Києву не були допущені.

РБК-Україна повідомляло також, що у Повітряних силах пояснили, чи змінилася тактика російських обстрілів, та назвали головні цілі ворога.

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