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В Кривому Розі пролунав вибух

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П'ятниця 19 травня 2023 01:51
В Кривому Розі пролунав вибух Фото: в Кривому Розі пролунав вибух (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В ніч на 19 травня в Кривому Розі Дніпропетровської області пролунав вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Дніпро Обласний.

В Telegram-каналі також повідомляють, що зберігається загроза удару БПЛА та балістичними ракетами.

Влада міста підтвердила вибух

Пізніше голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул підтвердив інформацію про вибухи в місті.

"Нічого не знімати та не викладати в інтернеті. Бережіть себе та своїх близьких, повітряна тривога продовжується", - написав він.

Нагадаємо, що вночі 19 травня Україною почала ширитись масштабна повітряна тривога. Її оголосили в Києві та згодом вона поширилась майже на всю територію України.

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Кривий Ріг Дніпропетровська область Вибух
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