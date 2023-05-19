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Вибухи у Львові: Садовий заявив про атаку "шахедами" та назвав наслідки

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Львів, П'ятниця 19 травня 2023 08:28
Вибухи у Львові: Садовий заявив про атаку "шахедами" та назвав наслідки Фото: окупанти атакували Львів дронами-камікадзе 19 травня (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Зранку у п'ятницю, 19 травня, у Львові пролунав вибух. Місто Росія атакувала дронами-камікадзе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Львова Андрія Садового.

"За попередньою інформацією, ціллю був обʼєкт критичної інфраструктури міста. Атакували "шахедами", - розповів він.

За даними Садового, постраждалих через атаку немає.

Нагадаємо, цієї ночі, 19 травня, по всій Україні була оголошена повітряна тривога, і в деяких областях повідомляли про звуки вибухів та роботу ППО.

Зокрема, у Кривому Розі внаслідок нічної ворожої атаки 19 травня є руйнування на одному із промислових підприємств, а також спалахнули пожежі. Постраждали двоє людей, і одна з них - у тяжкому стані.

Крім цього, сили ППО збили усі ворожі цілі, що намагались атакувати столицю. Додамо, що Київ РФ атакує другу ніч поспіль. За даними Повітряних сил, росіяни атакують Київ найчастіше.

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