Вибухи у Львові: Садовий заявив про атаку "шахедами" та назвав наслідки
Зранку у п'ятницю, 19 травня, у Львові пролунав вибух. Місто Росія атакувала дронами-камікадзе.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Львова Андрія Садового.
"За попередньою інформацією, ціллю був обʼєкт критичної інфраструктури міста. Атакували "шахедами", - розповів він.
За даними Садового, постраждалих через атаку немає.
Нагадаємо, цієї ночі, 19 травня, по всій Україні була оголошена повітряна тривога, і в деяких областях повідомляли про звуки вибухів та роботу ППО.
Зокрема, у Кривому Розі внаслідок нічної ворожої атаки 19 травня є руйнування на одному із промислових підприємств, а також спалахнули пожежі. Постраждали двоє людей, і одна з них - у тяжкому стані.
Крім цього, сили ППО збили усі ворожі цілі, що намагались атакувати столицю. Додамо, що Київ РФ атакує другу ніч поспіль. За даними Повітряних сил, росіяни атакують Київ найчастіше.
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