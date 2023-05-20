В Украине в ряде областей объявлены воздушные тревоги. Работает ПВО
В ночь на субботу, 20 мая, в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Сигналы об угрозе вражеских атак с воздуха зазвучали вскоре после полуночи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
Так, после нуля часов воздушная тревога объявлена:
- в Полтавской,
- Запорожской,
- Донецкой,
- Днепропетровской
- и Харьковской областях.
Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев и глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин в своих Telegram-каналах также сообщили о воздушных тревогах в регионах.
Около 00:25 сигналы зазвучали также и в Черниговской и Киевской областях.
"Киевская область - воздушная тревога!" - сообщили в Telegram Киевсокй ОВА.
Жителей указанных регионов призывают не покидать укрытия, а также соблюдать правило "двух стен".
Мониторинговые группы пишут о воздушных целях из российской Брянской области в направлении Киевской и Черниговской областей. Предположительно, противник применяет дроны-камиказде типа Shahed.
Обновлено в 00:37
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак призывает не пренебрегать опасностью из-за воздушных тревог.
"Относимся внимательно к тревоге. Не снимайте работу ПВО", - пишет он.
Обновлено в 00:42
Отметим, что в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях сигналы около 00:40 были уже отменены.
Обновлено в 00:44
Тревога впоследствии была объявлена в Киеве.
"В столице объявлена воздушная тревога! Направляйтесь к укрытию!" - говорится в сообщении Киевской городской военной администрации.
Обновлено в 00:50
В Киевской области работают системы противовоздушной обороны. Есть угроза атаки вражеских дронов, сообщили в Киевской ОВА.
Жителей области призывают оставаться в укрытиях, соблюдать информационную тишину (не фотографируйте и не снимайте работу ПВО).
Начальник Киевской МВА Сергей Попко информирует о работе ПВО вокруг воздушного пространства Киева.
"Воздушная тревога продолжается!.. Находитесь в укрытиях до отбоя!" – добавляет он.
Обновлено в 01:00
Воздушная тревога, помимо Киевской и Черниговской областей, объявлена также в Житомирской.
Обновлено в 01:17
В Киеве слышали громкий взрыв, который прозвучал в северной части города. Затем послышались и другие.
"Работает ПВО! Сохраняйте спокойствие! До отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытиях!" - сообщает Киевская МВА.
Жители столицы сообщают, что предположительно был сбит вражеский дрон-камикадзе.
Напомним, прошлой ночью 19 мая по всей Украине была объявлена воздушная тревога, и в некоторых областях сообщали о звуках взрывов и работе ПВО. В частности, взрыв прогремел в Кривом Роге, а также во Львове.
Добавим, что в Киевской МВА вчера сообщили, что во время той ночной атаки "Шахедов" на столицу все вражеские цели были сбиты ПВО, и удары по Киеву не были допущены.
РБК-Украина сообщало также, что в Воздушных силах объяснили, изменилась ли тактика российских обстрелов, и назвали главные цели врага.
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