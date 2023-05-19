У Повітряних силах сказали, чи змінилась тактика російських обстрілів, і назвали головні цілі
Росія не змінювала тактику ракетних обстрілів України. Основними цілями є військові, інфраструктурі об'єкти, оборонні підприємства та військова техніка.
Про це в коментарі РБК-Україна повідомив речник Командування Повітряних сил Юрій Ігнат.
"Хибно говорити про те, що ворог змінив тактику ракетних атак. Можна говорити про зміну вектору атак, інтенсивності, характеру цілей", - сказав він.
Водночас, за його словами, тактика в них зараз залишається незмінною - комбінація різних засобів ураження, щоб розсередити увагу нашої протиповітряної оборони.
"Зараз у росіян є визначені цілі, у кожної свій пріоритет - це наші військові об'єкти, об'єкти критичної інфраструктури, важливі стратегічні об’єкти, оборонні підприємства, склади, скупчення військ і особливо, західна техніка і боєприпаси", - додав Ігнат.
Нагадаємо, Росія в ніч проти 19 травня знову атакувала Україну. Ворог випустив 22 "Шахеди" та 6 крилатих ракет "Калібр". Сили протиповітряної оборони повітряних командувань "Центр", "Захід" та "Південь" збили три ракети та 16 дронів-камікадзе.
Як повідомило РБК-Україна, 16 травня російська армія намагалася вдарити по Києву. Зокрема, було застосовано "гіперзвукові" ракети "Кинжал". Їх усі збили українські сили ППО.
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