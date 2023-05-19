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У Повітряних силах сказали, чи змінилась тактика російських обстрілів, і назвали головні цілі

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Україна, П'ятниця 19 травня 2023 08:36
У Повітряних силах сказали, чи змінилась тактика російських обстрілів, і назвали головні цілі Фото: речник Командування Повітряних сил Юрій Ігнат (armyinform.com.ua)
Автор: Уляна Безпалько, Олександр Білоус Експерт: Юрій Ігнат

Росія не змінювала тактику ракетних обстрілів України. Основними цілями є військові, інфраструктурі об'єкти, оборонні підприємства та військова техніка.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив речник Командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

"Хибно говорити про те, що ворог змінив тактику ракетних атак. Можна говорити про зміну вектору атак, інтенсивності, характеру цілей", - сказав він.

Водночас, за його словами, тактика в них зараз залишається незмінною - комбінація різних засобів ураження, щоб розсередити увагу нашої протиповітряної оборони.

"Зараз у росіян є визначені цілі, у кожної свій пріоритет - це наші військові об'єкти, об'єкти критичної інфраструктури, важливі стратегічні об’єкти, оборонні підприємства, склади, скупчення військ і особливо, західна техніка і боєприпаси", - додав Ігнат.

Нагадаємо, Росія в ніч проти 19 травня знову атакувала Україну. Ворог випустив 22 "Шахеди" та 6 крилатих ракет "Калібр". Сили протиповітряної оборони повітряних командувань "Центр", "Захід" та "Південь" збили три ракети та 16 дронів-камікадзе.

Як повідомило РБК-Україна, 16 травня російська армія намагалася вдарити по Києву. Зокрема, було застосовано "гіперзвукові" ракети "Кинжал". Їх усі збили українські сили ППО.

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