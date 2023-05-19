У Повітряних силах сказали, чи змінилась тактика російських обстрілів, і назвали головні цілі

Росія не змінювала тактику ракетних обстрілів України. Основними цілями є військові, інфраструктурі об'єкти, оборонні підприємства та військова техніка.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив речник Командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

"Хибно говорити про те, що ворог змінив тактику ракетних атак. Можна говорити про зміну вектору атак, інтенсивності, характеру цілей", - сказав він.

Водночас, за його словами, тактика в них зараз залишається незмінною - комбінація різних засобів ураження, щоб розсередити увагу нашої протиповітряної оборони.

"Зараз у росіян є визначені цілі, у кожної свій пріоритет - це наші військові об'єкти, об'єкти критичної інфраструктури, важливі стратегічні об’єкти, оборонні підприємства, склади, скупчення військ і особливо, західна техніка і боєприпаси", - додав Ігнат.