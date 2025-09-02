"В Україні настав час для припинення вогню": Гутерреш на саміті ШОС

Гутерреш, виступаючи перед лідерами держав на саміті Шанхайської організації співробітництва, підкреслив нагальну потребу завершення війни в Україні.

"В Україні давно настав час для припинення вогню, яке приведе до справедливого, всеосяжного та сталого миру - відповідно до Статуту ООН, міжнародного права та резолюцій ООН", - сказав Гутерреш.

Питання Гази та інші гарячі точки

Генсек ООН знову звернув увагу на ситуацію в секторі Гази. Він підкреслив необхідність негайного припинення бойових дій, звільнення заручників і забезпечення гуманітарного доступу для місцевого населення.

Також Гутерреш нагадав про інші кризові регіони - від Судану та М’янми до Сахелю й Афганістану. За його словами, міжнародна спільнота зобов’язана захищати цивільних, стимулювати діалог і робити все можливе для збереження миру.

Роль ШОС та глобальні виклики

Виступаючи на саміті, генсек підкреслив, що Шанхайська організація співробітництва має унікальний потенціал для підтримки миру, інклюзивного розвитку та стабільності.

Гутерреш також відзначив, що світ потребує спільних дій для подолання таких викликів, як зміна клімату, цифрова безпека та нерівномірність розвитку.

На його переконання, "у багатополярному світі ключову роль має відігравати принципове лідерство, яке зміцнить багатосторонню співпрацю, верховенство права й забезпечить добробут людей".