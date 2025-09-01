Країни ШОС ухвалили підсумкову декларацію: чи є там згадка про Україну

Рада глав держав Шанхайської організації співробітництва (ШОС) схвалила Тяньцзіньську декларацію за підсумками саміту в Китаї. Однак згадки про війну Росії проти України у ній немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на підсумкову декларацію ШОС.

Згідно з текстом документа, країни ШОС підтвердили готовність до спільної роботи у сфері безпеки, включаючи ризики, пов'язані з розвитком штучного інтелекту, та висловили намір розширювати військове співробітництво.

Учасники засудили удари США та Ізраїлю по Ірану, наголосили на неприпустимості збитків ядерним об'єктам, відкинули ініціативу "євротрійки" щодо відновлення санкцій Радбезу ООН проти Тегерана.

У декларації також зафіксовано позиції проти тероризму та "подвійних стандартів у його оцінці", на підтримку зусиль щодо стабілізації Афганістану, а також за нерозповсюдження ядерної зброї та збереження космосу вільним від озброєнь.

Серед інших положень - визнання права держав на регулювання інтернету у своїх межах, розвиток співробітництва у боротьбі з наркотрафіком, а також рішення об'єднати статуси "спостерігач" та "партнер з діалогу".

Водночас війна в Україні у декларації не згадується. За словами російського диктатора Володимира Путіна, позиція РФ "полягає в тому, що безпека однієї країни не може забезпечуватися на шкоду безпеці іншої".

"Ми високо цінуємо зусилля Китаю, Індії, інших наших стратегічних партнерів, покликані сприяти врегулюванню української кризи. Зазначу, що розуміння, досягнуті на нещодавній російсько-американській зустрічі у верхах на Алясці, сподіваюся, також йдуть у цьому напрямі, відкриваючи дорогу до миру в Україні", - заявив він.