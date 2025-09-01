ua en ru
Пн, 01 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вбивство Парубія Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Країни ШОС ухвалили підсумкову декларацію: чи є там згадка про Україну

Понеділок 01 вересня 2025 16:44
UA EN RU
Країни ШОС ухвалили підсумкову декларацію: чи є там згадка про Україну Фото: лідер Китаю Сі Цзіньпін та російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Рада глав держав Шанхайської організації співробітництва (ШОС) схвалила Тяньцзіньську декларацію за підсумками саміту в Китаї. Однак згадки про війну Росії проти України у ній немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на підсумкову декларацію ШОС.

Згідно з текстом документа, країни ШОС підтвердили готовність до спільної роботи у сфері безпеки, включаючи ризики, пов'язані з розвитком штучного інтелекту, та висловили намір розширювати військове співробітництво.

Учасники засудили удари США та Ізраїлю по Ірану, наголосили на неприпустимості збитків ядерним об'єктам, відкинули ініціативу "євротрійки" щодо відновлення санкцій Радбезу ООН проти Тегерана.

У декларації також зафіксовано позиції проти тероризму та "подвійних стандартів у його оцінці", на підтримку зусиль щодо стабілізації Афганістану, а також за нерозповсюдження ядерної зброї та збереження космосу вільним від озброєнь.

Серед інших положень - визнання права держав на регулювання інтернету у своїх межах, розвиток співробітництва у боротьбі з наркотрафіком, а також рішення об'єднати статуси "спостерігач" та "партнер з діалогу".

Водночас війна в Україні у декларації не згадується. За словами російського диктатора Володимира Путіна, позиція РФ "полягає в тому, що безпека однієї країни не може забезпечуватися на шкоду безпеці іншої".

"Ми високо цінуємо зусилля Китаю, Індії, інших наших стратегічних партнерів, покликані сприяти врегулюванню української кризи. Зазначу, що розуміння, досягнуті на нещодавній російсько-американській зустрічі у верхах на Алясці, сподіваюся, також йдуть у цьому напрямі, відкриваючи дорогу до миру в Україні", - заявив він.

Саміт ШОС

Нагадаємо, з 31 серпня до 1 вересня в китайському місті Тяньцзінь пройшов саміт Шанхайської організації співробітництва (ШОС). У ньому брали участь понад 20 світових лідерів.

Як повідомлялося раніше лідер Китаю Сі Цзіньпін презентував на саміті ШОС власний сценарій світового устрою після війни.

На саміт також прибув російський диктатор Володимир Путін. У Тяньцзіні його особисто зустрів китайський лідер Сі Цзіньпін. Глава кремля пробуде у Китаї 4 дні.

До того ж 3 вересня Китай проведе грандіозний військовий парад, демонструючи свою військову потугу. Парад проведуть на честь 80-річчя закінчення Другої світової війни. У рамках заходу країна обіцяє показати найновіші зразки озброєння.

Читайте РБК-Україна в Google News
ШОС Війна в Україні Російська Федерація
Новини
Вбивство Андрія Парубія: затриманий отримав підозру за двома статтями
Вбивство Андрія Парубія: затриманий отримав підозру за двома статтями
Аналітика
Гроші на старість. Що буде з пенсіями в Україні і чому краще збирати самим
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Гроші на старість. Що буде з пенсіями в Україні і чому краще збирати самим