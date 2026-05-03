До України нарешті йде потепління: якою буде погода сьогодні та чи чекати на дощ

В Україні сьогодні, 3 травня, буде тепло - місцями прогріє до +21°. Водночас опади не прогнозуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

У Києві та області прогнозується мінлива хмарність. Опади не очікуються.

Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність, без опадів.

Нагадаємо, раніше синоптики повідомляли про квітневі антирекорди - в окремих регіонах температура повітря опускалася до -10 градусів, а в низці міст зафіксували історично низькі показники для цього періоду.

Також фахівці звертали увагу, що квітень 2026 року у Києві та області відзначився різкими погодними "гойдалками", які здивували навіть метеорологів.

Крім того, синоптик Наталя Птуха у бліц-інтерв’ю РБК-Україна попередила про нове похолодання у травні та назвала орієнтовні дати.