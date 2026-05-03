До України нарешті йде потепління: якою буде погода сьогодні та чи чекати на дощ
В Україні сьогодні, 3 травня, буде тепло - місцями прогріє до +21°. Водночас опади не прогнозуються.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність, без опадів.
Вітер південно-західний, на південному сході країни - північно-східний, 5-10 м/с.
Температура вдень 11-16° тепла, у західних та більшості північних областей вночі 3-8° тепла, вдень 16-21°.
Фото: карта погоди в Україні на 3 травня (facebook.com/UkrHMC)
Погода у Києві
У Києві та області прогнозується мінлива хмарність. Опади не очікуються.
Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
Температура по області вдень 16-21°, у Києві 17-19°.
Нагадаємо, раніше синоптики повідомляли про квітневі антирекорди - в окремих регіонах температура повітря опускалася до -10 градусів, а в низці міст зафіксували історично низькі показники для цього періоду.
Також фахівці звертали увагу, що квітень 2026 року у Києві та області відзначився різкими погодними "гойдалками", які здивували навіть метеорологів.
Крім того, синоптик Наталя Птуха у бліц-інтерв’ю РБК-Україна попередила про нове похолодання у травні та назвала орієнтовні дати.