В Украину наконец идет потепление: какой будет погода сегодня и ждать ли дождя

07:00 03.05.2026 Вс
Где в воскресенье прогреет до +21?
aimg Татьяна Степанова
В Украину наконец идет потепление: какой будет погода сегодня и ждать ли дождя Фото: синоптики дали прогноз погоды на 3 мая (Getty Images)
В Украине сегодня, 3 мая, будет тепло - местами прогреет до +21°. В то же время осадки не прогнозируются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Сегодня в Украине ожидается переменная облачность, без осадков.

Ветер юго-западный, на юго-востоке страны - северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура днем 11-16° тепла, в западных и большинстве северных областей ночью 3-8° тепла, днем 16-21°.

Фото: карта погоды в Украине на 3 мая (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Киеве

В Киеве и области прогнозируется переменная облачность. Осадки не ожидаются.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура по области днем 16-21°, в Киеве 17-19°.

Напомним, ранее синоптики сообщали об апрельских антирекордах - в отдельных регионах температура воздуха опускалась до -10 градусов, а в ряде городов зафиксировали исторически низкие показатели для этого периода.

Также специалисты обращали внимание, что апрель 2026 года в Киеве и области отметился резкими погодными "качелями", которые удивили даже метеорологов.

Кроме того, синоптик Наталья Птуха в блиц-интервью РБК-Украина предупредила о новом похолодании в мае и назвала ориентировочные даты.

