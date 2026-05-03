В Украину наконец идет потепление: какой будет погода сегодня и ждать ли дождя

В Украине сегодня, 3 мая, будет тепло - местами прогреет до +21°. В то же время осадки не прогнозируются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

В Киеве и области прогнозируется переменная облачность. Осадки не ожидаются.

Сегодня в Украине ожидается переменная облачность, без осадков.

Напомним, ранее синоптики сообщали об апрельских антирекордах - в отдельных регионах температура воздуха опускалась до -10 градусов, а в ряде городов зафиксировали исторически низкие показатели для этого периода.

Также специалисты обращали внимание, что апрель 2026 года в Киеве и области отметился резкими погодными "качелями", которые удивили даже метеорологов.

Кроме того, синоптик Наталья Птуха в блиц-интервью РБК-Украина предупредила о новом похолодании в мае и назвала ориентировочные даты.