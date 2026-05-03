В Украину наконец идет потепление: какой будет погода сегодня и ждать ли дождя
В Украине сегодня, 3 мая, будет тепло - местами прогреет до +21°. В то же время осадки не прогнозируются.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
Сегодня в Украине ожидается переменная облачность, без осадков.
Ветер юго-западный, на юго-востоке страны - северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура днем 11-16° тепла, в западных и большинстве северных областей ночью 3-8° тепла, днем 16-21°.
Фото: карта погоды в Украине на 3 мая (facebook.com/UkrHMC)
Погода в Киеве
В Киеве и области прогнозируется переменная облачность. Осадки не ожидаются.
Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Температура по области днем 16-21°, в Киеве 17-19°.
Напомним, ранее синоптики сообщали об апрельских антирекордах - в отдельных регионах температура воздуха опускалась до -10 градусов, а в ряде городов зафиксировали исторически низкие показатели для этого периода.
Также специалисты обращали внимание, что апрель 2026 года в Киеве и области отметился резкими погодными "качелями", которые удивили даже метеорологов.
Кроме того, синоптик Наталья Птуха в блиц-интервью РБК-Украина предупредила о новом похолодании в мае и назвала ориентировочные даты.