В Україні можуть змінити платіжки за комуналку: що пропонують у Раді

Головне: Деталізація тарифів: у Раді пропонують зобов'язати комунальників відкрито показувати, з чого саме складається вартість їхніх послуг.

у Раді пропонують зобов'язати комунальників відкрито показувати, з чого саме складається вартість їхніх послуг. QR-коди у платіжках: На квитанціях хочуть друкувати спеціальні QR-коди, відсканувавши які споживач отримає доступ до "тарифної декларації".

На квитанціях хочуть друкувати спеціальні QR-коди, відсканувавши які споживач отримає доступ до "тарифної декларації". Штрафи за помилки: Якщо постачальник або управитель нарахує зайве, він буде зобов'язаний не лише відшкодувати збитки, а й виплатити споживачеві штраф.

У платіжках з'являться QR-коди

Документ пропонує запровадити обов'язкову "тарифну декларацію" для кожної комунальної послуги.

Це буде офіційний документ, у якому детально розписуватимуть економічне обґрунтування тарифу: виробнича собівартість, адміністративні витрати, прибуток, податки та інші складові.

Аби споживачі могли легко перевірити, за що вони сплачують, на кожному рахунку пропонують зобов'язати друкувати зчитуваний QR-код. Скануючи його за допомогою смартфона, людина зможе одразу перейти на вебсайт і переглянути повну розшифровку тарифу.

Без затвердженої та оприлюдненої тарифної декларації введення нових цін на комуналку буде заборонено.

Штрафи за помилки в розрахунках

Законопроєкт передбачає захист громадян від невірних нарахувань у квитанціях.

Якщо комунальне підприємство чи управитель припуститься помилки у розрахунках, вони будуть зобов'язані не лише відшкодувати збитки, а й сплатити споживачу штраф.

Розмір штрафу дорівнюватиме різниці між неправильно нарахованою сумою та реальною вартістю послуги (але не більше ніж десятикратний розмір фактичної вартості).