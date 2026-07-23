UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

В Україні можуть змінити платіжки за комуналку: що пропонують у Раді

07:13 23.07.2026 Чт
2 хв
У платіжках можуть з'явитися QR-коди
aimg Дмитро Левицький
Фото: платіжки за комуналку в Україні пропонують оновити (Юлія Червінська, РБК-Україна)

В Україні пропонують зобов'язати постачальників комунальних послуг детально розписувати свої тарифи. Для цього можуть змінити вигляд платіжок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на законопроєкт №15435, зареєстрований у Верховній Раді.

Головне:

  • Деталізація тарифів: у Раді пропонують зобов'язати комунальників відкрито показувати, з чого саме складається вартість їхніх послуг.
  • QR-коди у платіжках: На квитанціях хочуть друкувати спеціальні QR-коди, відсканувавши які споживач отримає доступ до "тарифної декларації".
  • Штрафи за помилки: Якщо постачальник або управитель нарахує зайве, він буде зобов'язаний не лише відшкодувати збитки, а й виплатити споживачеві штраф.

У платіжках з'являться QR-коди

Документ пропонує запровадити обов'язкову "тарифну декларацію" для кожної комунальної послуги.

Це буде офіційний документ, у якому детально розписуватимуть економічне обґрунтування тарифу: виробнича собівартість, адміністративні витрати, прибуток, податки та інші складові.

Аби споживачі могли легко перевірити, за що вони сплачують, на кожному рахунку пропонують зобов'язати друкувати зчитуваний QR-код. Скануючи його за допомогою смартфона, людина зможе одразу перейти на вебсайт і переглянути повну розшифровку тарифу.

Без затвердженої та оприлюдненої тарифної декларації введення нових цін на комуналку буде заборонено.

Штрафи за помилки в розрахунках

Законопроєкт передбачає захист громадян від невірних нарахувань у квитанціях.

Якщо комунальне підприємство чи управитель припуститься помилки у розрахунках, вони будуть зобов'язані не лише відшкодувати збитки, а й сплатити споживачу штраф.

Розмір штрафу дорівнюватиме різниці між неправильно нарахованою сумою та реальною вартістю послуги (але не більше ніж десятикратний розмір фактичної вартості).

Нагадаємо, раніше РБК-Україна розповідало, що робити, якщо у платіжці неправильно порахували комунальні послуги.

Також ми писали про те, чи можуть відключити світло, газ або воду під час воєнного стану.

Крім того, ми розповідали, хто з українців має право на знижку на оплату житлово-комунальних послуг.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Тарифи на ЖКГПослуги ЖКГВерховна рада