Помилка у платіжці за комуналку? Що робити та куди звертатися
Якщо вам неправильно нарахували суму за комунальні послуги, спершу варто перевірити передані показники лічильників та звернутися за перерахунком.
Про це в коментарі РБК-Україна розповіла адвокатка АБ "Івана Хомича" Олена Воронкова.
Що робити в першу чергу
За словами адвокатки, насамперед потрібно перевірити, чи правильно ви передали показники лічильників.
Якщо дані не були вчасно подані - їх необхідно повідомити. У такому випадку постачальник має перерахувати суму в наступному місяці вже з урахуванням оновлених цифр.
Як діяти, якщо сталася помилка
Якщо показники були передані правильно, але сума у квитанції все одно некоректна, споживачу потрібно звернутися до компанії-постачальника із заявою про перерахунок.
Адвокатка радить робити це саме в письмовій формі. Усне звернення ніде не фіксується, тоді як на письмову заяву компанія зобов'язана надати офіційну відповідь.
Що робити, якщо в платіжці за комуналку помилка (Інфографіка РБК-Україна)
Як правильно подати заяву
Документ можна надіслати "Укрпоштою" рекомендованим листом із повідомленням про вручення. Також заяву можна занести особисто, але в цьому разі дуже важливо отримати підтвердження її отримання. Для цього можна:
- подати два екземпляри заяви, щоб на другому уповноважена особа компанії поставила відмітку про прийняття;
- якщо примірник один - обов'язково сфотографувати його вже з відміткою про реєстрацію в установі.