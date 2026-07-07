Помилка у платіжці за комуналку? Що робити та куди звертатися

Якщо вам неправильно нарахували суму за комунальні послуги, спершу варто перевірити передані показники лічильників та звернутися за перерахунком.

Про це в коментарі РБК-Україна розповіла адвокатка АБ "Івана Хомича" Олена Воронкова.

Що робити в першу чергу

За словами адвокатки, насамперед потрібно перевірити, чи правильно ви передали показники лічильників.

Якщо дані не були вчасно подані - їх необхідно повідомити. У такому випадку постачальник має перерахувати суму в наступному місяці вже з урахуванням оновлених цифр.

Як діяти, якщо сталася помилка

Якщо показники були передані правильно, але сума у квитанції все одно некоректна, споживачу потрібно звернутися до компанії-постачальника із заявою про перерахунок.

Адвокатка радить робити це саме в письмовій формі. Усне звернення ніде не фіксується, тоді як на письмову заяву компанія зобов'язана надати офіційну відповідь.

Що робити, якщо в платіжці за комуналку помилка (Інфографіка РБК-Україна)

Як правильно подати заяву

Документ можна надіслати "Укрпоштою" рекомендованим листом із повідомленням про вручення. Також заяву можна занести особисто, але в цьому разі дуже важливо отримати підтвердження її отримання. Для цього можна: