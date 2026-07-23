В Украине могут изменить платежи за коммуналку: что предлагают в Раде

В Украине предлагают обязать поставщиков коммунальных услуг подробно расписывать свои тарифы. Для этого могут изменить вид платежек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на законопроект №15435, зарегистрированный в Верховной Раде.
Главное:
Документ предлагает ввести обязательную "тарифную декларацию" для каждой коммунальной услуги.
Это будет официальный документ, в котором будут детально расписывать экономическое обоснование тарифа: производственная себестоимость, административные расходы, прибыль, налоги и другие составляющие.
Чтобы потребители могли легко проверить, за что они платят, на каждом счете предлагают обязать печатать считываемый QR-код. Сканируя его с помощью смартфона, человек сможет сразу перейти на веб-сайт и просмотреть полную расшифровку тарифа.
Без утвержденной и обнародованной тарифной декларации введение новых цен на коммуналку будет запрещено.
Законопроект предусматривает защиту граждан от неверных начислений в квитанциях.
Если коммунальное предприятие или управляющий допустит ошибку в расчетах, они будут обязаны не только возместить ущерб, но и уплатить потребителю штраф.
Размер штрафа будет равен разнице между неправильно начисленной суммой и реальной стоимостью услуги (но не более десятикратного размера фактической стоимости).
Напомним, ранее РБК-Украина рассказывало, что делать, если в платежке неправильно сосчитали коммунальные услуги.
Также мы писали о том, могут ли отключить свет, газ или воду во время военного положения.
Кроме того, мы рассказывали, кто из украинцев имеет право на скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг.