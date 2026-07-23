В Україні можуть змінити платіжки за комуналку: що пропонують у Раді
В Україні пропонують зобов'язати постачальників комунальних послуг детально розписувати свої тарифи. Для цього можуть змінити вигляд платіжок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на законопроєкт №15435, зареєстрований у Верховній Раді.
Головне:
- Деталізація тарифів: у Раді пропонують зобов'язати комунальників відкрито показувати, з чого саме складається вартість їхніх послуг.
- QR-коди у платіжках: На квитанціях хочуть друкувати спеціальні QR-коди, відсканувавши які споживач отримає доступ до "тарифної декларації".
- Штрафи за помилки: Якщо постачальник або управитель нарахує зайве, він буде зобов'язаний не лише відшкодувати збитки, а й виплатити споживачеві штраф.
У платіжках з'являться QR-коди
Документ пропонує запровадити обов'язкову "тарифну декларацію" для кожної комунальної послуги.
Це буде офіційний документ, у якому детально розписуватимуть економічне обґрунтування тарифу: виробнича собівартість, адміністративні витрати, прибуток, податки та інші складові.
Аби споживачі могли легко перевірити, за що вони сплачують, на кожному рахунку пропонують зобов'язати друкувати зчитуваний QR-код. Скануючи його за допомогою смартфона, людина зможе одразу перейти на вебсайт і переглянути повну розшифровку тарифу.
Без затвердженої та оприлюдненої тарифної декларації введення нових цін на комуналку буде заборонено.
Штрафи за помилки в розрахунках
Законопроєкт передбачає захист громадян від невірних нарахувань у квитанціях.
Якщо комунальне підприємство чи управитель припуститься помилки у розрахунках, вони будуть зобов'язані не лише відшкодувати збитки, а й сплатити споживачу штраф.
Розмір штрафу дорівнюватиме різниці між неправильно нарахованою сумою та реальною вартістю послуги (але не більше ніж десятикратний розмір фактичної вартості).
Нагадаємо, раніше РБК-Україна розповідало, що робити, якщо у платіжці неправильно порахували комунальні послуги.
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