ua en ru
Чт, 23 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Спорт Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Зміни

В Україні можуть змінити платіжки за комуналку: що пропонують у Раді

07:13 23.07.2026 Чт
2 хв
У платіжках можуть з'явитися QR-коди
aimg Дмитро Левицький
В Україні можуть змінити платіжки за комуналку: що пропонують у Раді Фото: платіжки за комуналку в Україні пропонують оновити (Юлія Червінська, РБК-Україна)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

В Україні пропонують зобов'язати постачальників комунальних послуг детально розписувати свої тарифи. Для цього можуть змінити вигляд платіжок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на законопроєкт №15435, зареєстрований у Верховній Раді.

Головне:

  • Деталізація тарифів: у Раді пропонують зобов'язати комунальників відкрито показувати, з чого саме складається вартість їхніх послуг.
  • QR-коди у платіжках: На квитанціях хочуть друкувати спеціальні QR-коди, відсканувавши які споживач отримає доступ до "тарифної декларації".
  • Штрафи за помилки: Якщо постачальник або управитель нарахує зайве, він буде зобов'язаний не лише відшкодувати збитки, а й виплатити споживачеві штраф.

У платіжках з'являться QR-коди

Документ пропонує запровадити обов'язкову "тарифну декларацію" для кожної комунальної послуги.

Це буде офіційний документ, у якому детально розписуватимуть економічне обґрунтування тарифу: виробнича собівартість, адміністративні витрати, прибуток, податки та інші складові.

Аби споживачі могли легко перевірити, за що вони сплачують, на кожному рахунку пропонують зобов'язати друкувати зчитуваний QR-код. Скануючи його за допомогою смартфона, людина зможе одразу перейти на вебсайт і переглянути повну розшифровку тарифу.

Без затвердженої та оприлюдненої тарифної декларації введення нових цін на комуналку буде заборонено.

Штрафи за помилки в розрахунках

Законопроєкт передбачає захист громадян від невірних нарахувань у квитанціях.

Якщо комунальне підприємство чи управитель припуститься помилки у розрахунках, вони будуть зобов'язані не лише відшкодувати збитки, а й сплатити споживачу штраф.

Розмір штрафу дорівнюватиме різниці між неправильно нарахованою сумою та реальною вартістю послуги (але не більше ніж десятикратний розмір фактичної вартості).

Нагадаємо, раніше РБК-Україна розповідало, що робити, якщо у платіжці неправильно порахували комунальні послуги.

Також ми писали про те, чи можуть відключити світло, газ або воду під час воєнного стану.

Крім того, ми розповідали, хто з українців має право на знижку на оплату житлово-комунальних послуг.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Тарифи на ЖКГ Послуги ЖКГ Верховна рада
Новини
Дрони атакували Воронеж, серед можливих цілей знову Wildberries
Дрони атакували Воронеж, серед можливих цілей знову Wildberries
Аналітика
Після завершення бойових дій суспільство вимагатиме оновлення влади: Ігор Гринів
Володимир Куреннойзаступник генерального директора РБК-Україна Після завершення бойових дій суспільство вимагатиме оновлення влади: Ігор Гринів