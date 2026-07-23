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В Украине могут изменить платежи за коммуналку: что предлагают в Раде

07:13 23.07.2026 Чт
2 мин
В платежках могут появиться QR-коды
aimg Дмитрий Левицкий
В Украине могут изменить платежи за коммуналку: что предлагают в Раде Фото: платежки за коммуналку в Украине предлагают обновить (Юлия Червинская, РБК-Украина)
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В Украине предлагают обязать поставщиков коммунальных услуг подробно расписывать свои тарифы. Для этого могут изменить вид платежек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на законопроект №15435, зарегистрированный в Верховной Раде.

Главное:

  • Детализация тарифов: в Раде предлагают обязать коммунальщиков открыто показывать, из чего складывается стоимость их услуг.
  • QR-коды в платежках На квитанциях хотят печатать специальные QR-коды, отсканировав которые потребитель получит доступ к "тарифной декларации".
  • Штрафы за ошибки: Если поставщик или управляющий начислит излишнее, он будет обязан не только возместить ущерб, но и выплатить потребителю штраф.

В платежках появятся QR-коды

Документ предлагает ввести обязательную "тарифную декларацию" для каждой коммунальной услуги.

Это будет официальный документ, в котором будут детально расписывать экономическое обоснование тарифа: производственная себестоимость, административные расходы, прибыль, налоги и другие составляющие.

Чтобы потребители могли легко проверить, за что они платят, на каждом счете предлагают обязать печатать считываемый QR-код. Сканируя его с помощью смартфона, человек сможет сразу перейти на веб-сайт и просмотреть полную расшифровку тарифа.

Без утвержденной и обнародованной тарифной декларации введение новых цен на коммуналку будет запрещено.

Штрафы за ошибки в расчетах

Законопроект предусматривает защиту граждан от неверных начислений в квитанциях.

Если коммунальное предприятие или управляющий допустит ошибку в расчетах, они будут обязаны не только возместить ущерб, но и уплатить потребителю штраф.

Размер штрафа будет равен разнице между неправильно начисленной суммой и реальной стоимостью услуги (но не более десятикратного размера фактической стоимости).

Напомним, ранее РБК-Украина рассказывало, что делать, если в платежке неправильно сосчитали коммунальные услуги.

Также мы писали о том, могут ли отключить свет, газ или воду во время военного положения.

Кроме того, мы рассказывали, кто из украинцев имеет право на скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг.

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