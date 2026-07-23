В Украине могут изменить платежи за коммуналку: что предлагают в Раде

В Украине предлагают обязать поставщиков коммунальных услуг подробно расписывать свои тарифы. Для этого могут изменить вид платежек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на законопроект №15435 , зарегистрированный в Верховной Раде.

Главное: Детализация тарифов: в Раде предлагают обязать коммунальщиков открыто показывать, из чего складывается стоимость их услуг.

в Раде предлагают обязать коммунальщиков открыто показывать, из чего складывается стоимость их услуг. QR-коды в платежках На квитанциях хотят печатать специальные QR-коды, отсканировав которые потребитель получит доступ к "тарифной декларации".

На квитанциях хотят печатать специальные QR-коды, отсканировав которые потребитель получит доступ к "тарифной декларации". Штрафы за ошибки: Если поставщик или управляющий начислит излишнее, он будет обязан не только возместить ущерб, но и выплатить потребителю штраф.

В платежках появятся QR-коды

Документ предлагает ввести обязательную "тарифную декларацию" для каждой коммунальной услуги.

Это будет официальный документ, в котором будут детально расписывать экономическое обоснование тарифа: производственная себестоимость, административные расходы, прибыль, налоги и другие составляющие.

Чтобы потребители могли легко проверить, за что они платят, на каждом счете предлагают обязать печатать считываемый QR-код. Сканируя его с помощью смартфона, человек сможет сразу перейти на веб-сайт и просмотреть полную расшифровку тарифа.

Без утвержденной и обнародованной тарифной декларации введение новых цен на коммуналку будет запрещено.

Штрафы за ошибки в расчетах

Законопроект предусматривает защиту граждан от неверных начислений в квитанциях.

Если коммунальное предприятие или управляющий допустит ошибку в расчетах, они будут обязаны не только возместить ущерб, но и уплатить потребителю штраф.

Размер штрафа будет равен разнице между неправильно начисленной суммой и реальной стоимостью услуги (но не более десятикратного размера фактической стоимости).