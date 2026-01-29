ua en ru
Головна » Бізнес » Енергетика

В Україні майже тисяча будинків без опалення: скільки з них замерзають у Києві

Україна, Четвер 29 січня 2026 14:32
В Україні майже тисяча будинків без опалення: скільки з них замерзають у Києві Фото: по всій країні без опалення досі залишаються понад 900 будинків (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

В Україні станом на зараз без теплопостачання залишаються понад 900 будинків, з них 613 - у Києві.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив віцепрем'єр з відновлення Олексій Кулеба в коментарі Новини.LIVE.

За його словами, ситуація в енергетиці країни складна, але в Києві та області "є позитивна динаміка" - відбувся перехід до жорстких, але планових графіків електропостачання. Він також зауважив, що повних блекаутів поступово вдається уникати.

"Без опалення по країні залишаються трохи більше 900 житлових будинків, із них 613 - у Києві. Для відновлення теплопостачання діє ремонтний план, який контролює спеціальний штаб під керівництвом Дениса Шмигаля", - сказав Кулеба.

Він зазначив, що будинки, де зараз неможливо відновити теплопостачання, підключають до стабільного енергоживлення, щоб компенсувати відсутність опалення. Кулеба також наголосив, що роботи на ТЕЦ-4 і ТЕЦ-6 тривають.

Крім того, він повідомив, що уряд готує рішення щодо нарахування та оплати за комунальні послуги за січень для киян.

Ситуація з опаленням і світлом у Києві

Нагадаємо, в ніч на 24 січня РФ здійснила обстріл столиці за допомогою дронів та ракет. Комунальні служби та енергетики Києва працюють над відновленням подачі електроенергії, тепла та води після атаки на критичну інфраструктуру.

Зазначимо, у Києві тимчасово обмежили централізоване постачання гарячої води в частині багатоповерхівок через складну енергетичну ситуацію після масованих атак РФ.

З опівночі у Києві діють графіки відключень світла, однак звична система черг більше не діє. Відтепер для кожного будинку діятиме індивідуальний розклад.

Крім того, президент України Володимир Зеленський заявив, що всі строки по відновленню теплопостачання у Києві не можна вважати задовільними і закликав діяти швидше.

