Главная » Бизнес » Энергетика

В Украине почти тысяча домов без отопления: сколько из них замерзают в Киеве

Украина, Четверг 29 января 2026 14:32
UA EN RU
В Украине почти тысяча домов без отопления: сколько из них замерзают в Киеве Фото: по всей стране без отопления до сих пор остаются более 900 домов (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

В Украине по состоянию на сейчас без теплоснабжения остаются более 900 домов, из них 613 - в Киеве.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил вице-премьер по восстановлению Алексей Кулеба в комментарии Новости.LIVE.

По его словам, ситуация в энергетике страны сложная, но в Киеве и области "есть положительная динамика" - произошел переход к жестким, но плановым графикам электроснабжения. Он также отметил, что полных блэкаутов постепенно удается избегать.

"Без отопления по стране остаются чуть более 900 жилых домов, из них 613 - в Киеве. Для восстановления теплоснабжения действует ремонтный план, который контролирует специальный штаб под руководством Дениса Шмыгаля", - сказал Кулеба.

Он отметил, что дома, где сейчас невозможно восстановить теплоснабжение, подключают к стабильному энергопитанию, чтобы компенсировать отсутствие отопления. Кулеба также подчеркнул, что работы на ТЭЦ-4 и ТЭЦ-6 продолжаются.

Кроме того, он сообщил, что правительство готовит решение о начислении и оплате за коммунальные услуги за январь для киевлян.

Ситуация с отоплением и светом в Киеве

Напомним, в ночь на 24 января РФ осуществила обстрел столицы с помощью дронов и ракет. Коммунальные службы и энергетики Киева работают над восстановлением подачи электроэнергии, тепла и воды после атаки на критическую инфраструктуру.

Отметим, в Киеве временно ограничили централизованное снабжение горячей воды в части многоэтажек из-за сложной энергетической ситуации после массированных атак РФ.

С полуночи в Киеве действуют графики отключений света, однако привычная система очередей больше не действует. Отныне для каждого дома будет действовать индивидуальное расписание.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все сроки по восстановлению теплоснабжения в Киеве нельзя считать удовлетворительными и призвал действовать быстрее.

Киев Украина Электроэнергия
Новости
Аналитика
