Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

В Україні масштабна тривога: росіяни запустили "Калібри"

Фото: росіяни запустили крилаті ракети з Чорного моря (скрін з YouTube)
Автор: Валерій Савицький

Відбувся пуск російськими військовими крилатих ракет "Калібр". В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Імовірно пуски "Калібрів" з акваторії Чорного моря!", - повідомили військові о 03:34.

За даними моніторингових каналів, ворог вивів у Чорне море три ракетоносії, сумарний залп становить 24 ракет типу "Калібр".

З 04:04 повітряну тривогу оголошено на всій території України.

Оновлено 04:04

Ракети летять через Херсонщину курсом на Миколаївщину курсом на місто Вознесенськ.

О 04:13 військові повідомили про рух ракети через Вознесенський район на Одещину.

О 04:19 ракети продовжують рух на Вінниччину, також ще одна група ракет через Миколаївщину.

За даними моніторингових каналів, у повітрі фіксується 7 ракет.

О 04:29 "Калібри" фіксувалися на півдні Вінницької області.

О 04:36 крилаті ракети рухалися на кордоні Вінницької та Хмельницької областей курсом на захід.

О 04:42 ракети через Хмельниччину рухалися на Тернопільську область.

О 04:47 "Калібри" рухалися повз Чортків у напрямку Коломиї.

Ракети "Калібр"

"Калібр" - сімейство крилатих ракет, створене в Дослідно-конструкторському бюро-8 (НВО "Новатор") у Росії (СРСР).

Ці ракети походять від двох проєктів: стратегічної ядерної крилатої ракети 3М10, розробленої у 1975-1984 роках із бойовим радіусом близько 2500 км, та від конкурсу протикорабельних комплексів "Альфа" (Дослідно-конструкторська робота, ДКР "Бірюза").

За даними ГУР Міноборони України, в травні 2024 року, загальний обсяг виробництва 3М-14 "Калібр" оцінювали в 270 одиниць на рік та орієнтовно 30-40 ракет на місяць.

Деякі модифікації сімейства ракет можуть переносити ядерну бойову частину.

Комбінована атака на Україну 5 жовтня

В ніч з 4 на 5 жовтня російські терористи знову масовано обстрілюють більшість областей України.

З вечора суботи, ворог запустив більше сотні ударних дронів "Шахед". На більшій території країни оголошено повітряну тривогу, працюють сили ППО.

Близько 02:30 ночі в Одесі, Києві та Запоріжжі пролунали вибухи.

По Запоріжжю росіяни вдарили щонайменше 10 "Шахедами" і керованими авіабомбами (КАБами). У місті пошкоджене промислове підприємство та зафіксовані перебої з постачанням електроенергії та води.

Крім того, агресор підняв у повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, вони рухаються до пускових рубежів у районі російського міста Енгельс.

Війна в УкраїніАтака дронівРакетна атака