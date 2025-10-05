В Україні масштабна тривога: росіяни запустили "Калібри"

"Імовірно пуски "Калібрів" з акваторії Чорного моря!", - повідомили військові о 03:34.

За даними моніторингових каналів, ворог вивів у Чорне море три ракетоносії, сумарний залп становить 24 ракет типу "Калібр".

З 04:04 повітряну тривогу оголошено на всій території України.

Оновлено 04:04

Ракети летять через Херсонщину курсом на Миколаївщину курсом на місто Вознесенськ.

О 04:13 військові повідомили про рух ракети через Вознесенський район на Одещину.

О 04:19 ракети продовжують рух на Вінниччину, також ще одна група ракет через Миколаївщину.

За даними моніторингових каналів, у повітрі фіксується 7 ракет.

О 04:29 "Калібри" фіксувалися на півдні Вінницької області.

О 04:36 крилаті ракети рухалися на кордоні Вінницької та Хмельницької областей курсом на захід.

О 04:42 ракети через Хмельниччину рухалися на Тернопільську область.

О 04:47 "Калібри" рухалися повз Чортків у напрямку Коломиї.

Ракети "Калібр"

"Калібр" - сімейство крилатих ракет, створене в Дослідно-конструкторському бюро-8 (НВО "Новатор") у Росії (СРСР).

Ці ракети походять від двох проєктів: стратегічної ядерної крилатої ракети 3М10, розробленої у 1975-1984 роках із бойовим радіусом близько 2500 км, та від конкурсу протикорабельних комплексів "Альфа" (Дослідно-конструкторська робота, ДКР "Бірюза").

За даними ГУР Міноборони України, в травні 2024 року, загальний обсяг виробництва 3М-14 "Калібр" оцінювали в 270 одиниць на рік та орієнтовно 30-40 ракет на місяць.

Деякі модифікації сімейства ракет можуть переносити ядерну бойову частину.