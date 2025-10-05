ua en ru
Нд, 05 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

РФ підняла в небо стратегічну авіацію Ту-95МС: ймовірно, ворог запустить ракети

Неділя 05 жовтня 2025 01:28
UA EN RU
РФ підняла в небо стратегічну авіацію Ту-95МС: ймовірно, ворог запустить ракети Фото: кілька бортів злетіли з аеродрому "Оленья" (Getty images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 5 жовтня росіяни підняли у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. У зв'язку з цим існує загроза комбінованої атаки цієї ночі та зранку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Увага! Зафіксовано зліт кількох бортів Ту-95 з аеродрому "Оленья" (Мурманська область, РФ). Слідкуйте за нашими повідомленнями", - сказано у дописі о 01:09.

Також військові наголосили , щоб у разі оголошення повітряної тривоги люди прямували в укриття.

Зазначимо, що напередодні моніторингові канали теж інформували, що зафіксували зліт Ту-95МС. Також були повідомлення, що ворог вивів у Чорне море щонайменше два носія крилатих ракет типу "Калібр".

Варто зазначити і той факт, що наразі у багатьох областях України зафіксовано ворожі дрони.

Де оголосили тривогу

Станом на 01:28 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Полтавській, Харківській та Донецькій областях.

РФ підняла в небо стратегічну авіацію Ту-95МС: ймовірно, ворог запустить ракети

Що відомо про Ту-95

Нагадаємо, що Ту-95 - це радянський стратегічний бомбардувальник-ракетоносець, який був розроблений і прийнятий на озброєння СРСР в 1950-х роках.

Він став відповіддю на стратегічний бомбардувальник США Convair B-36 "Peacemaker".

Як відомо, в модифікації Ту-95МС бойові характеристики були істотно поліпшені. Зокрема, літак здатний розмістити в барабанній установці 6 крилатих ракет Х-55 або Х-555. Крім того, на покрильних пілонах він може переносити 12 ракет Х-101. Тобто в цілому - 18 ракет.

Відзначимо, що росіяни останнім часом все частіше почали піднімати в небо стратегічні бомбардувальники, щоб наносити комбіновані атаки по Україні. Наприклад, всього тиждень тому, 28 вересня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні
Новини
"Безрозсудне варварство". У ЄС зробили заяву після шокуючих сцен із Шостки
"Безрозсудне варварство". У ЄС зробили заяву після шокуючих сцен із Шостки
Аналітика
Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим
Юрій Дощатов, Ростислав Шаправський Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим