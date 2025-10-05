РФ підняла в небо стратегічну авіацію Ту-95МС: ймовірно, ворог запустить ракети
В ніч на 5 жовтня росіяни підняли у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. У зв'язку з цим існує загроза комбінованої атаки цієї ночі та зранку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
"Увага! Зафіксовано зліт кількох бортів Ту-95 з аеродрому "Оленья" (Мурманська область, РФ). Слідкуйте за нашими повідомленнями", - сказано у дописі о 01:09.
Також військові наголосили , щоб у разі оголошення повітряної тривоги люди прямували в укриття.
Зазначимо, що напередодні моніторингові канали теж інформували, що зафіксували зліт Ту-95МС. Також були повідомлення, що ворог вивів у Чорне море щонайменше два носія крилатих ракет типу "Калібр".
Варто зазначити і той факт, що наразі у багатьох областях України зафіксовано ворожі дрони.
Де оголосили тривогу
Станом на 01:28 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Полтавській, Харківській та Донецькій областях.
Що відомо про Ту-95
Нагадаємо, що Ту-95 - це радянський стратегічний бомбардувальник-ракетоносець, який був розроблений і прийнятий на озброєння СРСР в 1950-х роках.
Він став відповіддю на стратегічний бомбардувальник США Convair B-36 "Peacemaker".
Як відомо, в модифікації Ту-95МС бойові характеристики були істотно поліпшені. Зокрема, літак здатний розмістити в барабанній установці 6 крилатих ракет Х-55 або Х-555. Крім того, на покрильних пілонах він може переносити 12 ракет Х-101. Тобто в цілому - 18 ракет.
Відзначимо, що росіяни останнім часом все частіше почали піднімати в небо стратегічні бомбардувальники, щоб наносити комбіновані атаки по Україні. Наприклад, всього тиждень тому, 28 вересня.