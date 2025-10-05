В Украине масштабная тревога: россияне запустили "Калибры"

Ракеты "Калибр"

"Калибр" - семейство крылатых ракет, созданное в Опытно-конструкторском бюро-8 (НПО "Новатор") в России (СССР).

Эти ракеты происходят от двух проектов: стратегической ядерной крылатой ракеты 3М10, разработанной в 1975-1984 годах с боевым радиусом около 2500 км, и от конкурса противокорабельных комплексов "Альфа" (Опытно-конструкторская работа, ОКР "Бирюза").

По данным ГУР Минобороны Украины, в мае 2024 года, общий объем производства 3М-14 "Калибр" оценивали в 270 единиц в год и ориентировочно 30-40 ракет в месяц.

Некоторые модификации семейства ракет могут переносить ядерную боевую часть.

Комбинированная атака на Украину 5 октября

В ночь с 4 на 5 октября российские террористы снова массированно обстреливают большинство областей Украины.

С вечера субботы, враг запустил более сотни ударных дронов "Шахед". На большей территории страны объявлена воздушная тревога, работают силы ПВО.

Около 02:30 ночи в Одессе, Киеве и Запорожье прогремели взрывы.

По Запорожью россияне ударили не менее 10 "Шахедами" и управляемыми авиабомбами (КАБами). В городе повреждено промышленное предприятие и зафиксированы перебои с поставками электроэнергии и воды.

Кроме того, агрессор поднял в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95МС, они движутся к пусковым рубежам в районе российского города Энгельс.