ua en ru
Нд, 05 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

У Запоріжжі перебої зі світлом та водою, горить підприємство: РФ вдарила мінімум 10 разів

Неділя 05 жовтня 2025 03:11
UA EN RU
У Запоріжжі перебої зі світлом та водою, горить підприємство: РФ вдарила мінімум 10 разів Фото: фахівці почнуть відновлювальні роботи як тільки дозволить безпекова ситуація (facebook.com/DSNSKyiv/)
Автор: Едуард Ткач

Росіяни в ніч на 5 жовтня здійснили комбіновану атаку на Запоріжжя. У місті виникли перебої зі світлом, водою, а також зафіксовано пожежу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

"Комбінована атака на Запоріжжя. Ворог наніс щонайменше 10 ударів шахедами та керованими авіабомбами: в деяких районах перебої зі світлом та водою", - йдеться у повідомленні.

Пізніше Федоров додав, що на території одного з місцевих підприємств виникла пожежа внаслідок атаки РФ. Причому ворожа атака досі триває.

У Запоріжжі перебої зі світлом та водою, горить підприємство: РФ вдарила мінімум 10 разів

Наразі інформації про постраждалих поки не було.

"Як тільки дозволить безпекова ситуація, фахівці почнуть відновлення електро-та водопостачання", - уточнив глава ОВА.

Новина доповнюється...

Обстріл Запорізької області та України

Нагадаємо, що в ніч на 4 жовтня росіяни атакували Запорізьку область дронами. В результаті обстрілу три людини отримали поранення, були пошкоджені будинки, а також об'єкти інфраструктури.

Що стосується сьогоднішньої атаки, то під ударом опинилося не тільки Запоріжжя. Ворог намагався атакувати як мінімум Київ і Одесу, а також звуки ППО було чутно і в ряді інших міст.

Відзначимо, що ворог цієї ночі здійснює комбіновану атаку по Україні. У багатьох областях зафіксовані дрони, а також вже офіційно підтверджено, що з аеродрому "Оленья" злетіли борти стратегічної авіації РФ Ту-95МС.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запоріжжя Війна в Україні
Новини
"Безрозсудне варварство". У ЄС зробили заяву після шокуючих сцен із Шостки
"Безрозсудне варварство". У ЄС зробили заяву після шокуючих сцен із Шостки
Аналітика
Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим
Юрій Дощатов, Ростислав Шаправський Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим