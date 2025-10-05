У Запоріжжі перебої зі світлом та водою, горить підприємство: РФ вдарила мінімум 10 разів
Росіяни в ніч на 5 жовтня здійснили комбіновану атаку на Запоріжжя. У місті виникли перебої зі світлом, водою, а також зафіксовано пожежу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.
"Комбінована атака на Запоріжжя. Ворог наніс щонайменше 10 ударів шахедами та керованими авіабомбами: в деяких районах перебої зі світлом та водою", - йдеться у повідомленні.
Пізніше Федоров додав, що на території одного з місцевих підприємств виникла пожежа внаслідок атаки РФ. Причому ворожа атака досі триває.
Наразі інформації про постраждалих поки не було.
"Як тільки дозволить безпекова ситуація, фахівці почнуть відновлення електро-та водопостачання", - уточнив глава ОВА.
Новина доповнюється...
Обстріл Запорізької області та України
Нагадаємо, що в ніч на 4 жовтня росіяни атакували Запорізьку область дронами. В результаті обстрілу три людини отримали поранення, були пошкоджені будинки, а також об'єкти інфраструктури.
Що стосується сьогоднішньої атаки, то під ударом опинилося не тільки Запоріжжя. Ворог намагався атакувати як мінімум Київ і Одесу, а також звуки ППО було чутно і в ряді інших міст.
Відзначимо, що ворог цієї ночі здійснює комбіновану атаку по Україні. У багатьох областях зафіксовані дрони, а також вже офіційно підтверджено, що з аеродрому "Оленья" злетіли борти стратегічної авіації РФ Ту-95МС.