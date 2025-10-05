У Запоріжжі перебої зі світлом та водою, горить підприємство: РФ вдарила мінімум 10 разів

Росіяни в ніч на 5 жовтня здійснили комбіновану атаку на Запоріжжя. У місті виникли перебої зі світлом, водою, а також зафіксовано пожежу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

"Комбінована атака на Запоріжжя. Ворог наніс щонайменше 10 ударів шахедами та керованими авіабомбами: в деяких районах перебої зі світлом та водою", - йдеться у повідомленні.

Пізніше Федоров додав, що на території одного з місцевих підприємств виникла пожежа внаслідок атаки РФ. Причому ворожа атака досі триває.

Наразі інформації про постраждалих поки не було.

"Як тільки дозволить безпекова ситуація, фахівці почнуть відновлення електро-та водопостачання", - уточнив глава ОВА.

Новина доповнюється...