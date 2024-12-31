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В Україні - масштабна тривога через загрозу балістики

Вівторок 31 грудня 2024 08:09
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В Україні - масштабна тривога через загрозу балістики Фото: в Україні оголошена масгтабна повітряна тривога (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу вранці 31 грудня. На тлі дронової та ракетної атаки додалася загроза через балістику.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Військові заявили про загрозу застосування противником балістичного озброєння по всій території України майже о восьмій годині ранку.

Після цього у Повітряних силах поінформували про фіксацію російської ракети, яка рухалася в напрямку Василькова. Згодом було заявлено про швидкісну ціль в Сумській області, яка рухалася курсом на південний захід.

"Київ, Васильків - перебувайте в укриттях! Ще швидкісні цілі на Сумщині, курс південно-західний!" - заявили військові.

Дроновий та ракетний удар РФ по Україні 31 грудня

Нагадаємо, ще з вечора напередодні російські окупанти запустили по Україні дрони-камікадзе. Як вночі 31 грудня, так і станом на ранок, ударні безпілотники противника досі фіксувалися у повітряному просторі.

Крім того, близько третьої години ночі оголошувалося про загрозу балістики для низки областей, й на тлі ракетної загрози у Києві було чути вибухи, у столиці працювала ППО.

Вранці сталося відомо про збиття ворожих безпілотників у Київській області. Близько сьомої години ранку у Повітряних силах заявили про загрозу авіаударів з північно-східного напрямку, й пізніше був зафіксований пуск ворогом ракет у бік низки міст в різних областях України.

Додамо, на тлі ракетної атаки у Києві було чути вибухи, в області розпочала роботу ППО.

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