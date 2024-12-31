В Украине - масштабная тревога из-за угрозы баллистики

В Украине объявили масштабную воздушную тревогу утром 31 декабря. На фоне дроновой и ракетной атаки добавилась угроза из-за баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Военные заявили об угрозе применения противником баллистического вооружения по всей территории Украины почти в восемь часов утра.

После этого в Воздушных силах проинформировали о фиксации российской ракеты, которая двигалась в направлении Василькова. Впоследствии было заявлено о скоростной цели в Сумской области, которая двигалась курсом на юго-запад.

"Киев, Васильков - находитесь в укрытиях! Еще скоростные цели на Сумщине, курс юго-западный!" - заявили военные.

Дроновый и ракетный удар РФ по Украине 31 декабря

Напомним, еще с вечера накануне российские оккупанты запустили по Украине дроны-камикадзе. Как ночью 31 декабря, так и по состоянию на утро, ударные беспилотники противника все еще фиксировались в воздушном пространстве.

Кроме того, около трех часов ночи объявлялось об угрозе баллистики для ряда областей, и на фоне ракетной угрозы в Киеве были слышны взрывы, в столице работала ПВО.

Утром стало известно о сбитии вражеских беспилотников в Киевской области. Около семи утра в Воздушных силах заявили об угрозе авиаударов с северо-восточного направления и позже был зафиксирован пуск врагом ракет в сторону ряда городов в разных областях Украины.

Добавим, на фоне ракетной атаки в Киеве были слышны взрывы, в области начала работу ПВО.