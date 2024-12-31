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У Київській області працює ППО по ворожих дронах

Вівторок 31 грудня 2024 06:05
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У Київській області працює ППО по ворожих дронах Фото: у Київській області збивають російські "Шахеди" (ОК "Південь")
Автор: Валерій Савицький

У Київській області виявлено російські ударні дрони. Сили протиповітряної оборони знищують ворожі цілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську ОВА.

Зазначається, що в повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють над їхньою ліквідацією.

"Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші - не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - йдеться у повідомленні.

Повітряні атаки РФ

Ввечері 30 грудня російські терористи почали хвилями запускати в напрямку України дрони-камікадзе типу "Шахед". Обстріл ударними БпЛА триває досі.

Крім того, близько 3:00 у багатьох областях України було оголошено повітряну тривогу через загрозу балістики. Згодом у передмісті Києва пролунали вибухи.

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