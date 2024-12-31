У Києві було чути вибухи не тлі загрози балістики, працює ППО

У Києві після оголошення повітряної тривоги у ніч проти 31 грудня через загрозу балістики було чути вибухи. У столиці розпочалася робота сил та засобів протиповітряної оборони.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна та начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко .

Сирена щодо загрози ворожих повітряних атак зазвучала у Києві та низці областей на сході та півночі країни близько третьої години ночі.

У Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу застосування російськими окупантами балістичного озброєння під час обстрілів.

"Київ - перебувайте в укриттях!" - заявили військові.

У КМВА заявили про роботу захисників неба у столиці.

"Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", йдеться в оголошенні Попка в Telegram.

Зазначимо, що в районі столиці було чути вибух близько 03.02. Через кілька хвилин було чути ще один.

"Загроза балістики для столиці. Перебувайте в укриттях!" - написав Київський міський голова Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.

Мер підтвердив роботу сил ППО у столиці.

Новина доповнюється...