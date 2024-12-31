У Києві чутно вибухи на тлі ракетної атаки РФ. Працює ППО

У Києві лунають вибухи. Сили протиповітряної оборони працюють по ракетах росіян.

"Київ, Васильків - перебувайте в укриттях! Ще швидкісні цілі на Сумщині, курс південно-західний!", - повідомляють військові.

Крім того, ракета у східній частині Київської області, курс західний.

Також ракета з Чернігівської області рухається курсом на Київську область.

За даними військових, ракети у Черкаській області змінюють курс на Київську область.

"Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", - повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

"Повітряна тривога триває. Ракетна атака! Просимо всіх залишатися в укриттях. В області працює ППО", - йдеться у повідомленні Київської ОВА.

Повітряні атаки росіян

Впродовж минулої ночі російські терористи атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед". У багатьох областях оголошували повітряну тривогу, працювали сили ППО.

Також вночі у Києві лунали вибухи через атаку балістичними ракетами.

Близько 7:20 у столиці та низці областей знову оголосили тривогу через загрозу ракетної атаки з північного сходу.

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