Росіяни запустили в напрямку України дрони-камікадзе: де ризик ударів
Російські загарбники запустили в напрямку України дрони-камікадзе типу "Шахед". У низці областей оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Перші БпЛА почали залітати в повітряний простір у другій половині дня з північного сходу.
О 21:05 дрони рухалися в східній частині Чернігівської області, курс південно-західний.
О 22:05 військові повідомили про рух безпілотників з Чернігівської області курсом на Київську область.
За останніми даними військових, станом на 23:20 ворожі дрони-камікадзе рухалися:
- у північній частині Київської області, курс західний;
- на межі Сумської та Полтавської областей, курс південно-західний;
- у південній частині Миколаївської області, курс північний.
Станом на 00:09 мапа повітряних тривог України виглядала так:
Джерело: Карта повітряних тривог (https://t.me/povitryanatrivogaaa)
Ситуація на фронті та обстріли Росії
За останніми даними Генштабу, російські загарбники атакують на чотирьох напрямках у Донецькій області.
Партизани з'ясували, що війська агресора готуються до штурму в Херсонській області з суттєвими втратами особового складу.
Тим часом Сили оборони знищили російську систему ППО у Запорізькій області.
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