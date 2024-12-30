Росіяни запустили в напрямку України дрони-камікадзе: де ризик ударів

Російські загарбники запустили в напрямку України дрони-камікадзе типу "Шахед". У низці областей оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Станом на 00:09 мапа повітряних тривог України виглядала так:

За останніми даними військових, станом на 23:20 ворожі дрони-камікадзе рухалися:

О 22:05 військові повідомили про рух безпілотників з Чернігівської області курсом на Київську область.

Перші БпЛА почали залітати в повітряний простір у другій половині дня з північного сходу.

Ситуація на фронті та обстріли Росії

За останніми даними Генштабу, російські загарбники атакують на чотирьох напрямках у Донецькій області.

Партизани з'ясували, що війська агресора готуються до штурму в Херсонській області з суттєвими втратами особового складу.

Тим часом Сили оборони знищили російську систему ППО у Запорізькій області.

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