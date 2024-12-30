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Росіяни запустили в напрямку України дрони-камікадзе: де ризик ударів

Понеділок 30 грудня 2024 23:27
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Росіяни запустили в напрямку України дрони-камікадзе: де ризик ударів Фото: загарбники атакують Україну дронами-камікадзе (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Російські загарбники запустили в напрямку України дрони-камікадзе типу "Шахед". У низці областей оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Перші БпЛА почали залітати в повітряний простір у другій половині дня з північного сходу.

О 21:05 дрони рухалися в східній частині Чернігівської області, курс південно-західний.

О 22:05 військові повідомили про рух безпілотників з Чернігівської області курсом на Київську область.

За останніми даними військових, станом на 23:20 ворожі дрони-камікадзе рухалися:

  • у північній частині Київської області, курс західний;
  • на межі Сумської та Полтавської областей, курс південно-західний;
  • у південній частині Миколаївської області, курс північний.

Станом на 00:09 мапа повітряних тривог України виглядала так:

Росіяни запустили в напрямку України дрони-камікадзе: де ризик ударів

Джерело: Карта повітряних тривог (https://t.me/povitryanatrivogaaa)

Ситуація на фронті та обстріли Росії

За останніми даними Генштабу, російські загарбники атакують на чотирьох напрямках у Донецькій області.

Партизани з'ясували, що війська агресора готуються до штурму в Херсонській області з суттєвими втратами особового складу.

Тим часом Сили оборони знищили російську систему ППО у Запорізькій області.

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