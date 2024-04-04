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В Україні масштабна повітряна тривога, злетів МіГ-31К

Четвер 04 квітня 2024 19:42
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В Україні масштабна повітряна тривога, злетів МіГ-31К Фото: колаж РБК-Україна
Автор: Наталія Кава

Масштабну повітряну тривогу було оголошено в Україні ввечері 4 квітня. Росія вдруге підняла у повітря літак МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та карту повітряних тривог.

Спочатку повітряну тривогу було оголошено у Києві о 19:34. Після цього сирени завили і в решті регіонах країни.

"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги", - повідомили Повітряні сили.

Оновлено о 20:03.

У Києві а також в решті областей оголошено про відбій тривоги.

Жителів областей де оголошено тривогу просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття. Також варто нагадати, що в Україні заборонено знімати роботу ППО.

Де оголошено тривогу

В Україні масштабна повітряна тривога, злетів МіГ-31К

Обстріл України

4 квітня загарбники РФ атакували Харків дронами "Шахед". Декілька БПЛА пошкодили приватні та багатоквартирні будинки. Під час повторного удару, загинули троє рятувальників, що займалися ліквідацією наслідків попереднього "прильоту". На даний момент відомо про 4 загиблих та 11 поранених через атаку по Харкову.

Крім того, російські війська запустили "Шахеди" і в напрямку південних областей. Дрони летіли на Харків із Бєлгородської області, а також заходили з південних областей та прямували до центральних, де їх знищували сили ППО.

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