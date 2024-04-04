Росіяни запустили "Шахеди" по Україні. В низці областей оголошено тривогу
Російські військові запустили по Україні ударні безпілотники типу Shahed. У східних та центральних областях оголошено повітряну тривогу. Харків та Харківська область перебувають під масованою атакою дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Після опівночі, військові повідомили про рух "Шахедів" з північного сходу.
Близько 1:00 повідомили про рух БпЛА з північного заходу курсом на Харків з території Бєлгородської області.
Крім того, о 1:23 Повітряні сили повідомили про рух ворожих дронів з південного сходу Дніпропетровської області, курсом на Павлоград і далі вбік Харківської області.
Станом на 1:47, мапа повітряних тривог України виглядає так:
Обстріли України дронами "Шахед"
Нагадаємо, в ніч на 4 квітня близько 00:16 у Харківській області було оголошено повітряну тривогу. Згодом у Харкові пролунала низка вибухів.
В ніч на 3 квітня росіяни також атакували Україну безпілотниками типу Shahed. Дрони заходили з Півдня, через центральні області дійшли до півдня Київської області, потім розвернулися і долетіли до Старокостянтинова у Хмельницькій області.
Сили ППО збили всі 4 БпЛА, що атакували Україну минулої ночі.
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