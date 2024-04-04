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Росіяни запустили "Шахеди" по Україні. В низці областей оголошено тривогу

Четвер 04 квітня 2024 01:47
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Росіяни запустили "Шахеди" по Україні. В низці областей оголошено тривогу Фото: в низці областей України оголошено повітряну тривогу (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Валерій Савицький

Російські військові запустили по Україні ударні безпілотники типу Shahed. У східних та центральних областях оголошено повітряну тривогу. Харків та Харківська область перебувають під масованою атакою дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Після опівночі, військові повідомили про рух "Шахедів" з північного сходу.

Близько 1:00 повідомили про рух БпЛА з північного заходу курсом на Харків з території Бєлгородської області.

Крім того, о 1:23 Повітряні сили повідомили про рух ворожих дронів з південного сходу Дніпропетровської області, курсом на Павлоград і далі вбік Харківської області.

Станом на 1:47, мапа повітряних тривог України виглядає так:

Росіяни запустили &quot;Шахеди&quot; по Україні. В низці областей оголошено тривогу

Обстріли України дронами "Шахед"

Нагадаємо, в ніч на 4 квітня близько 00:16 у Харківській області було оголошено повітряну тривогу. Згодом у Харкові пролунала низка вибухів.

В ніч на 3 квітня росіяни також атакували Україну безпілотниками типу Shahed. Дрони заходили з Півдня, через центральні області дійшли до півдня Київської області, потім розвернулися і долетіли до Старокостянтинова у Хмельницькій області.

Сили ППО збили всі 4 БпЛА, що атакували Україну минулої ночі.

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