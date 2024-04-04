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В Украине масштабная воздушная тревога, взлетел МиГ-31К

Четверг 04 апреля 2024 19:42
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В Украине масштабная воздушная тревога, взлетел МиГ-31К Фото: коллаж РБК-Украина
Автор: Наталья Кава

Масштабная воздушная тревога была объявлена в Украине вечером 4 апреля. Россия во второй раз подняла в воздух самолет МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и карту воздушных тревог.

Сначала воздушная тревога была объявлена в Киеве в 19:34. После этого сирены взвыли и в остальных регионах страны.

"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги", – сообщили Воздушные силы.

Обновлено в 20:03.

В Киеве а также в остальных областях объявлено об отбое тревоги.

Жителей областей, где объявлена тревога, просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие. Также следует напомнить, что в Украине запрещено снимать работу ПВО.

Где объявлена тревога

В Украине масштабная воздушная тревога, взлетел МиГ-31К

Обстрел Украины

4 апреля захватчики РФ атаковали Харьков дронами "Шахед". Несколько БПЛА повредили частные и многоквартирные дома. Во время повторного удара погибли трое спасателей, занимавшихся ликвидацией последствий предыдущего "прилета". На данный момент известно о 4 погибших и 11 раненых из-за атаки по Харькову.

Кроме того, российские войска запустили "Шахеды" и в направлении южных областей. Дроны летели в Харьков из Белгородской области, а также заходили из южных областей и направлялись в центральные, где их уничтожали силы ПВО.

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