ua en ru
Чт, 28 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Україні масштабна повітряна тривога, злетів МіГ-31К

Київ, Четвер 28 березня 2024 12:16
UA EN RU
В Україні масштабна повітряна тривога, злетів МіГ-31К Фото: в Україні масштабна повітряна тривога 28 березня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Масштабна повітряна тривога в Україні була оголошена 28 березня. Росія підняла у повітря літак МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог та Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

Повітряну тривогу у Києві оголосили о 12:08. Після цього сирени завили у всіх регіонах нашої країни.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що Росія підняла у повітря літак МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область). Є ракетна загроза для всієї України.

Карта повітряних тривог станом на 12:15

В Україні масштабна повітряна тривога, злетів МіГ-31К

Небезпека МіГ-31К

Нагадаємо, що МіГ-31К є носієм аеробалістичної ракети "Кинджал". Цю ракету важко збивати. До весни 2023 року українські військові не збивали "Кинджали". Проте у травні сили ППО вперше знищили російський "Кинджал" за допомогою комплексу Patriot, який надали Україні партнери.

У чому різниця між російськими літаками Ту-22МЗ, Ту-95, МіГ-31К та скільки є часу до атаки - дізнайтеся у нашому матеріалі.

Також РБК-Україна пояснювало, як РФ використовує аеродроми для війни та чи може по них бити Україна. Читайте про це за посиланням.

Нічна атака

Як повідомили Повітряні сили, ввечері 27 березня та вночі Росія випустила по Україні три крилаті ракети Х-22, одну Х-31П та С-300, а також 28 ударних дронів. Сили ППО збили 26 "Шахедів".

Вночі вибухи лунали у Дніпрі, Запоріжжі та Одесі. Росіяни вдарили по Харкову, зруйновано ресторан, пошкоджені будинки. Також окупанти атакували транспортну інфраструктуру у Запорізькій області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Повітряні сили України Війна в Україні Війна Росії проти України Повітряна тривога
NEWS
Не виключають спроб проникнення ДРГ до Києва. Рада оборони ухвалила термінові рішення
Не виключають спроб проникнення ДРГ до Києва. Рада оборони ухвалила термінові рішення
DAILY
Без США не обійтись. Чи вистачить Україні грошей у бюджеті та які можуть бути альтернативи
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Без США не обійтись. Чи вистачить Україні грошей у бюджеті та які можуть бути альтернативи