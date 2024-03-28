В Україні масштабна повітряна тривога, злетів МіГ-31К
Масштабна повітряна тривога в Україні була оголошена 28 березня. Росія підняла у повітря літак МіГ-31К.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог та Повітряні сили ЗСУ у Telegram.
Повітряну тривогу у Києві оголосили о 12:08. Після цього сирени завили у всіх регіонах нашої країни.
Повітряні сили ЗСУ повідомили, що Росія підняла у повітря літак МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область). Є ракетна загроза для всієї України.
Карта повітряних тривог станом на 12:15
Небезпека МіГ-31К
Нагадаємо, що МіГ-31К є носієм аеробалістичної ракети "Кинджал". Цю ракету важко збивати. До весни 2023 року українські військові не збивали "Кинджали". Проте у травні сили ППО вперше знищили російський "Кинджал" за допомогою комплексу Patriot, який надали Україні партнери.
У чому різниця між російськими літаками Ту-22МЗ, Ту-95, МіГ-31К та скільки є часу до атаки - дізнайтеся у нашому матеріалі.
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Нічна атака
Як повідомили Повітряні сили, ввечері 27 березня та вночі Росія випустила по Україні три крилаті ракети Х-22, одну Х-31П та С-300, а також 28 ударних дронів. Сили ППО збили 26 "Шахедів".
Вночі вибухи лунали у Дніпрі, Запоріжжі та Одесі. Росіяни вдарили по Харкову, зруйновано ресторан, пошкоджені будинки. Також окупанти атакували транспортну інфраструктуру у Запорізькій області.
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