В Украине масштабная воздушная тревога, взлетел МиГ-31К
Масштабная воздушная тревога в Украине была объявлена 28 марта. Россия подняла на воздух самолет МиГ-31К.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы ВСУ в Telegram.
Воздушная тревога в Киеве была объявлена в 12:08. После этого сирены завыли во всех регионах нашей страны.
Воздушные силы ВСУ сообщили, что Россия подняла в воздух самолет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижнегородская область). Есть ракетная угроза всей Украине.
Обновлено в 13:15
В Киеве и почти во всех областях Украины отменили воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К.
Карта воздушных тревог по состоянию на 12:15
Угроза МиГ-31К
Напомним, что МиГ-31К является носителем аэробалистической ракеты "Кинжал". Эту ракету тяжело сбивать. До весны 2023 года украинские военные не сбивали "Кинжалы". Однако в мае силы ПВО впервые уничтожили российский "Кинжал" с помощью комплекса Patriot, предоставленного Украине партнерами.
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Ночная атака
Как сообщили Воздушные силы, вечером 27 марта и ночью Россия выпустила по Украине три крылатых ракеты Х-22, одну Х-31П и С-300, а также 28 ударных дронов. Силы ПВО сбили 26 "Шахедов".
Ночью взрывы раздавались в Днепре, Запорожье и Одессе. Россияне ударили по Харькову, разрушен ресторан, повреждены дома. Также оккупанты атаковали транспортную инфраструктуру в Запорожской области.
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