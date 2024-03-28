В Украине масштабная воздушная тревога, взлетел МиГ-31К

Масштабная воздушная тревога в Украине была объявлена 28 марта. Россия подняла на воздух самолет МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Воздушная тревога в Киеве была объявлена в 12:08. После этого сирены завыли во всех регионах нашей страны.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что Россия подняла в воздух самолет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижнегородская область). Есть ракетная угроза всей Украине.

Обновлено в 13:15

В Киеве и почти во всех областях Украины отменили воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К.

Карта воздушных тревог по состоянию на 12:15

Угроза МиГ-31К

Напомним, что МиГ-31К является носителем аэробалистической ракеты "Кинжал". Эту ракету тяжело сбивать. До весны 2023 года украинские военные не сбивали "Кинжалы". Однако в мае силы ПВО впервые уничтожили российский "Кинжал" с помощью комплекса Patriot, предоставленного Украине партнерами.

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