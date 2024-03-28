ua en ru
Чт, 28 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Украине масштабная воздушная тревога, взлетел МиГ-31К

Киев, Четверг 28 марта 2024 12:16
UA EN RU
В Украине масштабная воздушная тревога, взлетел МиГ-31К Фото: в Украине масштабная воздушная тревога 28 марта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Масштабная воздушная тревога в Украине была объявлена 28 марта. Россия подняла на воздух самолет МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Воздушная тревога в Киеве была объявлена в 12:08. После этого сирены завыли во всех регионах нашей страны.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что Россия подняла в воздух самолет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижнегородская область). Есть ракетная угроза всей Украине.

Обновлено в 13:15

В Киеве и почти во всех областях Украины отменили воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К.

Карта воздушных тревог по состоянию на 12:15

В Украине масштабная воздушная тревога, взлетел МиГ-31К

Угроза МиГ-31К

Напомним, что МиГ-31К является носителем аэробалистической ракеты "Кинжал". Эту ракету тяжело сбивать. До весны 2023 года украинские военные не сбивали "Кинжалы". Однако в мае силы ПВО впервые уничтожили российский "Кинжал" с помощью комплекса Patriot, предоставленного Украине партнерами.

В чем разница между российскими самолетами Ту-22МЗ, Ту-95, МиГ-31К и сколько времени есть до атаки - узнайте в нашем материале.

Также РБК-Украина объясняло, как РФ использует аэродромы для войны и может ли по ним бить Украина. Читайте об этом по ссылке.

Ночная атака

Как сообщили Воздушные силы, вечером 27 марта и ночью Россия выпустила по Украине три крылатых ракеты Х-22, одну Х-31П и С-300, а также 28 ударных дронов. Силы ПВО сбили 26 "Шахедов".

Ночью взрывы раздавались в Днепре, Запорожье и Одессе. Россияне ударили по Харькову, разрушен ресторан, повреждены дома. Также оккупанты атаковали транспортную инфраструктуру в Запорожской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Воздушные силы Украины Война в Украине Война России против Украины Воздушная тревога
NEWS
Не исключают попыток проникновения ДРГ в Киев. Совет обороны принял срочные решения
Не исключают попыток проникновения ДРГ в Киев. Совет обороны принял срочные решения
DAILY
Без США не обойтись. Хватит ли Украине денег в бюджете и какие могут быть альтернативы
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Без США не обойтись. Хватит ли Украине денег в бюджете и какие могут быть альтернативы