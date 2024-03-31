В Україні масштабна повітряна тривога: зафіксовано пуски ракет

В ніч на 31 березня в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. Зафіксовано пуск крилатих ракет з Ту-95МС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил та карту повітряних тривог.
Повітряні Сили попереджали про активність бортів Ту-95МС
"Зафіксовано пуски ракет з Ту-95МС в районі пускових рубежів у Саратовській області Росії. У разі ракетної загрози та пусків крилатих ракет повідомимо додатково. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - повідомили Повітряні сили о 04:28.
О 04:52 вони попередили про активність ворожої тактичної авіації на північному сході та зазначили, що є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
Вже о 04:53 у Повітряних силах повідомили про ракети з Курської області Росії, які прямували на Сумську область та тримали західний курс. Крім того, вони закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
О 04:56 було повідомлення про ракети на території Чернігівської області, які тримали курс на Київ, а за декілька хвилин зазначили, що ракети тримають курс і на Ніжин.
О 04:59 зафіксовано чергову групу ракет з Курської області Росії на Сумську область, які тримали західний курс.
Фото: мапа повітряних тривог станом на 05:02
О 05:05 у Повітряних силах повідомили про курс ракет на Київ.
За шість хвилин, о 05:11 було зафіксовано групу ракет на півночі Київської області, яка тримала західний напрямок руху.
О 05:19 писали про ракети на півночі Київської та Житомирської областей, які тримають західний курс.
О 05:25 з'явилася інформація про ракети курсом на Житомир.
Близько 05:25 Повітряні сили повідомили про іншу групу ракет на Рівне, о 05:34 курсом на Луцьк та інша група у напрямку Тернопільської області.
О 05:45 було зафіксовано ракети у напрямку Львова з північного сходу та групу ракет на території Тернопільської області, курсом на Івано-Франківськ, також ракети у напрямку Львова з півночі.
О 05:59 ракети рухались у напрямку Стрия з півночі та півдня.
Нагадаємо, в ніч на 31 березня Повітряні сили повідомили про пуски ракет з бомбардувальників Ту-95. Зазначається, що запуск відбувся з пускових рубежів у Саратовській області.
Крім того, ввечері 30 березня в Україні було оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння з тимчасово окупованого Криму.
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