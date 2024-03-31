В Украине масштабная воздушная тревога: зафиксированы пуски ракет

Воздушные Силы предупреждали об активности бортов Ту-95МС

"Зафиксированы пуски ракет с Ту-95МС в районе пусковых рубежей в Саратовской области России. В случае ракетной угрозы и пусков крылатых ракет сообщим дополнительно. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", - сообщили воздушные силы в 04:28 . Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 04:51

В 04:52 они предупредили об активности вражеской тактической авиации на северо-востоке и отметили, что есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

Уже в 04:53 в Воздушных силах сообщили о ракетах из Курской области России, направлявшихся на Сумскую область и державших западный курс. Кроме того, они призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

В 04:56 было сообщение о ракетах на территории Черниговской области, которые держали курс на Киев, а через несколько минут отметили, что ракеты держат курс и на Нежин.

В 04:59 зафиксирована очередная группа ракет из Курской области России на Сумскую область, державших западный курс.

Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 05:02

В 05:05 в Воздушных силах сообщили о курсе ракет на Киев.

За шесть минут, в 05:11 была зафиксирована группа ракет на севере Киевской области, которая триамла западное направление движения.

В 05.19 писали о ракетах на севере Киевской и Житомирской областей, которые держат западный курс.

В 05:25 появилась информация о ракетах курсом на Житомир.

Около 05:25 Воздушные силы сообщили о другой группе ракет в Ровно.