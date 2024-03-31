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Повітряні сили повідомили про пуски ракет з бомбардувальників Ту-95

Неділя 31 березня 2024 04:35
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Повітряні сили повідомили про пуски ракет з бомбардувальників Ту-95 Фото: російська авіація запустила ракети по Україні (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Російські стратегічні бомбардувальники Ту-95 запустили ракети з пускових рубежів у Саратовській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Пуски ракет з Ту-95МС в районі пускових рубежів у Саратовській обл., РФ", - йдеться у повідомленні.

Масовані обстріли РФ

У березні російські військові суттєво посилили обстріли України дронами типу "Шахед" і ракетами різних типів.

Ввечері у суботу, 30 березня, у Харкові пролунали вибухи. Окупанти вдарили керованим снарядом по цивільній інфраструктурі.

Також у Києві та низці областей України оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння з тимчасово окупованого Криму.

Про те, що означає зліт російських літаків та скільки є часу до атаки - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Про те, як РФ використовує аеродроми для війни та чи може по них бити Україна, читайте в матеріалі РБК-Україна.

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