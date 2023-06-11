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В Україні масштабна повітряна тривога. Повідомляють про зліт МіГ-31

Фото: повітряна тривога оголошена в Україні (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

По всій території України оголошена повітряна тривога. Моніторингові групи повідомляють про зліт МіГ-31.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Станом на 17:10 повітряна тривога була оголошена у всіх регіонах України.

Зліт МіГ-31К

Моніторингові групи повідомили про зліт МіГ-31К ВПС РФ.

МіГ-31К - носій надзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яка становить загрозу для всіх регіонів країни.

Відбій тривоги

Станом на 17:23 повітряна тривога завершилась.в Києві.

Крім столиці тривога повітряна тривога припинилась і в низці інших регіонів України.

Станом на 17:27 карта тривог в Україні виглядає так:

Війська РФ завдають ударів по Україні

Російські війська останніми місяцями часто завдають ударів по території України із застосуванням ракет, а також дронів-камікадзе. Так, увечері 8 червня по всій Україні було оголошено повітряну тривогу. Жителі Черкаської області повідомляли про звуки вибухів.

Повідомлялося, що росіяни вдарили у цивільні об'єкти міста Умань: у порожній цех сільськогосподарського підприємства та автомийку.

У ніч на 9 червня російські війська завдали удару по Україні крилатими ракетами та БПЛА "Шахед". Більшість ворожих цілей вдалося збити, але внаслідок падіння уламків є жертва та постраждалі у Житомирській області.

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