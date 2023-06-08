В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу: у мережі повідомляють про пуск ракет
У низці регіонів України сьогодні, 8 червня, увечері оголошено повітряну тривогу. Можливі запуски російських ракет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.
Оновлено 20:21
Повітряну тривогу оголосили по всій Україні. При цьому у Тернопільській області стався збій у системі - повітряну тривогу там не скасовували, повідомив мер Тернополя Сергій Надал.
Фото: карта повітряних тривог (скріншот)
Оновлено 20:10
В Україні лише у трьох областях все ще не оголошено повітряну тривогу.
Фото: мапа повітряних тривог (скріншот)
За даними карти, станом на 20:05 повітряна тривога оголошена у західних, південних та східних областях України.
Фото: карта повітряних тривог (скріншот)
За даними моніторингових Telegram-каналів, причиною оголошення повітряної тривоги стали запуски російських ракет "Калібр". Вони, ймовірно, летять у бік західних областей України. Поки що цю інформацію не підтверджували офіційні джерела.
Обстріли України
Зазначимо, російські окупанти в останній місяць значно посилили спроби атакувати Україну за допомогою ракет та дронів. Зокрема, у травні вони почали активно застосовувати для ударів свої балістичні та гіперзвукові ракети.
Українським захисникам вдавалося збивати більшість ворожих цілей. Це, в тому числі, вдавалося за допомогою західних зенітних ракетних комплексів Patriot.
Влада Києва вже оприлюднила статистику, що тільки за травень над столицею змогли знищити понад 250 ворожих цілей.
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