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В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу: у мережі повідомляють про пуск ракет

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Україна, Четвер 08 червня 2023 20:08
В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу: у мережі повідомляють про пуск ракет Фото: в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У низці регіонів України сьогодні, 8 червня, увечері оголошено повітряну тривогу. Можливі запуски російських ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Оновлено 20:21

Повітряну тривогу оголосили по всій Україні. При цьому у Тернопільській області стався збій у системі - повітряну тривогу там не скасовували, повідомив мер Тернополя Сергій Надал.

В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу: у мережі повідомляють про пуск ракетФото: карта повітряних тривог (скріншот)

Оновлено 20:10

В Україні лише у трьох областях все ще не оголошено повітряну тривогу.

В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу: у мережі повідомляють про пуск ракетФото: мапа повітряних тривог (скріншот)

За даними карти, станом на 20:05 повітряна тривога оголошена у західних, південних та східних областях України.

В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу: у мережі повідомляють про пуск ракетФото: карта повітряних тривог (скріншот)

За даними моніторингових Telegram-каналів, причиною оголошення повітряної тривоги стали запуски російських ракет "Калібр". Вони, ймовірно, летять у бік західних областей України. Поки що цю інформацію не підтверджували офіційні джерела.

Обстріли України

Зазначимо, російські окупанти в останній місяць значно посилили спроби атакувати Україну за допомогою ракет та дронів. Зокрема, у травні вони почали активно застосовувати для ударів свої балістичні та гіперзвукові ракети.

Українським захисникам вдавалося збивати більшість ворожих цілей. Це, в тому числі, вдавалося за допомогою західних зенітних ракетних комплексів Patriot.

Влада Києва вже оприлюднила статистику, що тільки за травень над столицею змогли знищити понад 250 ворожих цілей.

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