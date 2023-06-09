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Обстріл Умані. В Черкаській ОВА показали наслідки ворожої атаки

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Умань, П'ятниця 09 червня 2023 19:18
Обстріл Умані. В Черкаській ОВА показали наслідки ворожої атаки Фото: росіяни обстріляли Умань (t.me/cherkaskaODA)
Автор: Каріна Левицька

Під час обстрілу Умані росіяни поцілили в абсолютно цивільні об’єкти: в порожній цех сільськогосподарського підприємства й автомийку.

Про це розповів голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

"Місто з новими шрамами від російських ракет... Ліквідуємо наслідки учорашніх прильотів. Двома ракетами "Калібр" росіяни знову атакували нашу Умань", - повідомив Табурець.

Фото: росіяни обстріляли Умань (t.me/cherkaskaODA)

За його словами, особливо складним виявився обстріл автомийки.

"Другий випадок складний - жвава вулиця, магазини. Автомийка зруйнована вщент. На щастя, працівників на той момент уже не було - вчасно зачинились. Уламками та вибуховою хвилею пошкоджені сусідні будівлі", - розповів глава ОВА.

Він додав, що в результаті обстрілу десятьом потерпілим було надано медичну допомогу. Наразі в лікарнях лишаються двоє людей.

"Одна пацієнтка - перехожа, яка була поблизу місця влучання ракети, – в тяжкому стані. Транспортували її для подальшого лікування до столичної лікарні. Жінка отримала шанс на порятунок завдяки військовому, випадковому свідку, який мав із собою аптечку і наклав турнікет. Також стан середньої тяжкості у ще однієї потерпілої - надаємо їй всю необхідну допомогу", - повідомив Табурець.

Удар по Умані

Нагадаємо, ми повідомили, що ввечері 8 червня по всій Україні було оголошено повітряну тривогу. Мешканці Черкаської області повідомляли про вибух у регіоні. Росіяни цинічно обстріляли цивільні райони в Умані.

Варто зауважити, що востаннє окупанти били по Умані 28 квітня. Тоді вони ракетою зруйнували 14 квартир багатоповерхового будинку. Загинули 23 мирні жителі, у тому числі діти.

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