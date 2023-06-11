RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине масштабная воздушная тревога. Сообщают о взлете МиГ-31

Фото: воздушная тревога объявлена в Украине (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

По всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Мониторинговые группы сообщают о взлете МиГ-31.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

По состоянию на 17:10 воздушная тревога была объявлена во всех регионах Украины.

Взлет МиГ-31К

Мониторинговые группы сообщили о взлете МиГ-31К ВВС РФ.

МиГ-31К - носитель сверхзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал", которая представляет угрозу для всех регионов страны.

Отбой тревоги

По состоянию на 17:23 воздушная тревога завершилась.в Киеве.

Кроме столицы тревога воздушная тревога прекратилась и в ряде других регионов Украины.

По состоянию на 17:27 карта тревог в Украине выглядит так:

Войска РФ наносят удары по Украине

Российские войска в последние месяцы часто наносят удары по территории Украины с применением ракет, а также дронов-камикадзе. Так, вечером 8 июня по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Жители Черкасской области сообщали о звуках взрывов.

Сообщалось, что россияне ударили в гражданские объекты Умани: в пустой цех сельскохозяйственного предприятия и автомойку.

В ночь на 9 июня российские войска нанесли удар по Украине крылатыми ракетами и БПЛА "Шахед". Большинство враждебных целей удалось сбить, но в результате падения обломков есть жертва и пострадавшие в Житомирской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украинывоздушная тревога