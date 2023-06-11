ua ru
Нд, 11 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Україні масштабна повітряна тривога. Повідомляють про зліт МіГ-31

Новость на русском →
Україна, Неділя 11 червня 2023 17:11
В Україні масштабна повітряна тривога. Повідомляють про зліт МіГ-31 Фото: повітряна тривога оголошена в Україні (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

По всій території України оголошена повітряна тривога. Моніторингові групи повідомляють про зліт МіГ-31.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Станом на 17:10 повітряна тривога була оголошена у всіх регіонах України.

В Україні масштабна повітряна тривога. Повідомляють про зліт МіГ-31

Зліт МіГ-31К

Моніторингові групи повідомили про зліт МіГ-31К ВПС РФ.

МіГ-31К - носій надзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яка становить загрозу для всіх регіонів країни.

Відбій тривоги

Станом на 17:23 повітряна тривога завершилась.в Києві.

Крім столиці тривога повітряна тривога припинилась і в низці інших регіонів України.

В Україні масштабна повітряна тривога. Повідомляють про зліт МіГ-31

Станом на 17:27 карта тривог в Україні виглядає так:

В Україні масштабна повітряна тривога. Повідомляють про зліт МіГ-31

Війська РФ завдають ударів по Україні

Російські війська останніми місяцями часто завдають ударів по території України із застосуванням ракет, а також дронів-камікадзе. Так, увечері 8 червня по всій Україні було оголошено повітряну тривогу. Жителі Черкаської області повідомляли про звуки вибухів.

Повідомлялося, що росіяни вдарили у цивільні об'єкти міста Умань: у порожній цех сільськогосподарського підприємства та автомийку.

У ніч на 9 червня російські війська завдали удару по Україні крилатими ракетами та БПЛА "Шахед". Більшість ворожих цілей вдалося збити, але внаслідок падіння уламків є жертва та постраждалі у Житомирській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України воздушная тревога
NEWS
В ЗСУ розповіли подробиці операції по звільненню Благодатного
В ЗСУ розповіли подробиці операції по звільненню Благодатного
DAILY
"Розстріляли, зґвалтували, а тепер затопили". Як Херсон потерпає від повені після підриву ГЕС
Анастасія Рокитна, Віталій Носач "Розстріляли, зґвалтували, а тепер затопили". Як Херсон потерпає від повені після підриву ГЕС