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В Украине масштабная воздушная тревога. Сообщают о взлете МиГ-31

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Украина, Воскресенье 11 июня 2023 17:11
В Украине масштабная воздушная тревога. Сообщают о взлете МиГ-31 Фото: воздушная тревога объявлена в Украине (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

По всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Мониторинговые группы сообщают о взлете МиГ-31.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

По состоянию на 17:10 воздушная тревога была объявлена во всех регионах Украины.

В Украине масштабная воздушная тревога. Сообщают о взлете МиГ-31

Взлет МиГ-31К

Мониторинговые группы сообщили о взлете МиГ-31К ВВС РФ.

МиГ-31К - носитель сверхзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал", которая представляет угрозу для всех регионов страны.

Отбой тревоги

По состоянию на 17:23 воздушная тревога завершилась.в Киеве.

Кроме столицы тревога воздушная тревога прекратилась и в ряде других регионов Украины.

В Украине масштабная воздушная тревога. Сообщают о взлете МиГ-31

По состоянию на 17:27 карта тревог в Украине выглядит так:

В Украине масштабная воздушная тревога. Сообщают о взлете МиГ-31

Войска РФ наносят удары по Украине

Российские войска в последние месяцы часто наносят удары по территории Украины с применением ракет, а также дронов-камикадзе. Так, вечером 8 июня по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Жители Черкасской области сообщали о звуках взрывов.

Сообщалось, что россияне ударили в гражданские объекты Умани: в пустой цех сельскохозяйственного предприятия и автомойку.

В ночь на 9 июня российские войска нанесли удар по Украине крылатыми ракетами и БПЛА "Шахед". Большинство враждебных целей удалось сбить, но в результате падения обломков есть жертва и пострадавшие в Житомирской области.

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Война России против Украины воздушная тревога
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