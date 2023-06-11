В Украине масштабная воздушная тревога. Сообщают о взлете МиГ-31
По всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Мониторинговые группы сообщают о взлете МиГ-31.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
По состоянию на 17:10 воздушная тревога была объявлена во всех регионах Украины.
Взлет МиГ-31К
Мониторинговые группы сообщили о взлете МиГ-31К ВВС РФ.
МиГ-31К - носитель сверхзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал", которая представляет угрозу для всех регионов страны.
Отбой тревоги
По состоянию на 17:23 воздушная тревога завершилась.в Киеве.
Кроме столицы тревога воздушная тревога прекратилась и в ряде других регионов Украины.
По состоянию на 17:27 карта тревог в Украине выглядит так:
Войска РФ наносят удары по Украине
Российские войска в последние месяцы часто наносят удары по территории Украины с применением ракет, а также дронов-камикадзе. Так, вечером 8 июня по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Жители Черкасской области сообщали о звуках взрывов.
Сообщалось, что россияне ударили в гражданские объекты Умани: в пустой цех сельскохозяйственного предприятия и автомойку.
В ночь на 9 июня российские войска нанесли удар по Украине крылатыми ракетами и БПЛА "Шахед". Большинство враждебных целей удалось сбить, но в результате падения обломков есть жертва и пострадавшие в Житомирской области.
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