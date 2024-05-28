В Україні масштабна повітряна тривога через зліт МіГ-31К

По всій Україні ввечері 28 травня оголосили повітряну тривогу. У Росії злетів винищувач МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мапу повітряних тривог та Telegram Повітряних сил ЗСУ.

В Україні відбій повітряної тривоги через зліт МіГ-31К.

"Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Ахтубінськ (Астраханська область РФ)", - повідомили у Повітряних силах.

Обстріл України 28 травня

Сьогодні вночі, 28 травня, російські війська вкотре атакували Україну дронами-камікадзе. Силам ППО вдалося знищити три ворожі "Шахеди".

Вдень російські окупанти знову запускали ударні дрони "Шахед" по Україні. Один із них кружляв над Черкаською областю кілька годин.

Також нещодавно лунали вибухи у Харкові та Одесі.

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