В Україні масштабна повітряна тривога через зліт МіГ-31К
По всій Україні ввечері 28 травня оголосили повітряну тривогу. У Росії злетів винищувач МіГ-31К.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мапу повітряних тривог та Telegram Повітряних сил ЗСУ.
"Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Ахтубінськ (Астраханська область РФ)", - повідомили у Повітряних силах.
Мапа повітряних тривог станом на 20:25
Оновлено 20:33
В Україні відбій повітряної тривоги через зліт МіГ-31К.
Обстріл України 28 травня
Сьогодні вночі, 28 травня, російські війська вкотре атакували Україну дронами-камікадзе. Силам ППО вдалося знищити три ворожі "Шахеди".
Вдень російські окупанти знову запускали ударні дрони "Шахед" по Україні. Один із них кружляв над Черкаською областю кілька годин.
Також нещодавно лунали вибухи у Харкові та Одесі.
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