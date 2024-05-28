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Тривога вже шість годин. Над Черкаською областю кружляє "Шахед"

Черкаська область, Вівторок 28 травня 2024 15:51
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Тривога вже шість годин. Над Черкаською областю кружляє "Шахед" Ілюстративне фото: у Черкаській області військові "полюють" на "Шахед" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 28 травня, знову запускали ударні дрони "Шахед" по Україні. Один із них кружляє над Черкаською областю кілька годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог, Повітряні сили Збройних сил України у Telegram та голову Черкаської ОВА Ігоря Табурця у Telegram.

Близько 11:20 військові повідомили про те, що в центральній частині Черкаської області було виявлено кілька російських "Шахедів".

Тривога вже шість годин. Над Черкаською областю кружляє &quot;Шахед&quot;Фото: тривалість тривоги у Черкаській області (скріншот)

Вже о 15:22 Повітряні сили написали про один дрон РФ у центральній Черкаській області. Він постійно змінює курс.

Повітряна тривога в Черкаській області була оголошена о 09:30 і триває досі.

За словами Табурца, за час тривоги над регіоном було збито два дрони росіян. Постраждалих немає, у приватному будинку було вибито вікна.

"Полювання" на третій "Шахед" продовжується, додав глава ОВА.

Атаки дронів

Нагадаємо, російські окупанти регулярно використовують дрони "Шахед", які їм надає Іран, для атак на українську територію.

Такі безпілотники можуть пролетіти велику відстань, а також мають сильний руйнівний ефект.

Зокрема сьогодні, 28 травня, вночі була чергова атака. Українським захисникам вдалося знищити три ворожі "Шахеди".

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