Сили ППО вночі знищили три ворожі "Шахеди"

Росія в ніч на 28 травня випустила по Україні три дрони-камікадзе. Сили протиповітряної оборони знищили всі "Шахеди"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командувача Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенанта Миколи Олещука.

Росіяни вже традиційно запустили дрони із району Приморсько-Ахтарськ

"Уночі 28 травня 2024 року противник атакував трьома ударними БпЛА типу Shahed-131/136", - сказано у повідомленні.

Ворожі безпілотники було збито підрозділами Повітряних Сил у Запорізькій, Дніпропетровській та Черкаській областях.

Атака дронів в ніч на 28 травня

Близько 02:20 вівторка, 28 травня, Росія запустила по території України безпілотники типу Shahed-131/136. Тривогу оголошували у південних та центральних областях.

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