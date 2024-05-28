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В Украине масштабная воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К

Украина, Вторник 28 мая 2024 20:25
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В Украине масштабная воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К Фото: в Украине масштабная воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

По всей Украине вечером 28 мая была объявлена воздушная тревога. В России взлетел истребитель МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Ахтубинск (Астраханская область РФ)", - сообщили в Воздушных силах.

Карта воздушных тревог по состоянию на 20:25

В Украине масштабная воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К

Обстрел Украины 28 мая

Сегодня ночью, 28 мая, российские войска в очередной раз атаковали Украину дронами-камикадзе. Силам ПВО удалось уничтожить три вражеских "Шахеда".

Днем российские оккупанты снова запускали ударные дроны "Шахед" по Украине. Один из них кружил над Черкасской областью несколько часов.

Также недавно раздавались взрывы в Харькове и Одессе.

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