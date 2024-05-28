В Одесі пролунав вибух на тлі загрози балістики
В Одесі сьогодні, 28 травня, вдень місцеві мешканці почули вибух. В Одеській області оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Одеси Геннадія Труханова в Telegram та Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.
Мер розповів про вибух і закликав місцевих жителів перебувати в укриттях.
Також він попередив про повторні пуски російських ракет.
До вибуху Повітряні сили повідомили про загрозу балістики для південних областей. Її могли запустити з тимчасово окупованого Криму.
Удари по Одесі
Зазначимо, що Одеса часто стає ціллю російських атак. Ворог використовує для ударів балістичні ракети, які їх запускають з території Криму.
Зокрема, 29 квітня окупанти вдарили ракетою зі шрапнеллю по так званому "замку Гаррі Поттера" в Одесі. Там почалася сильна пожежа.
Через атаку загинули семеро людей.
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