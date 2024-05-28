В Одесі пролунав вибух на тлі загрози балістики

В Одесі сьогодні, 28 травня, вдень місцеві мешканці почули вибух. В Одеській області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Одеси Геннадія Труханова в Telegram та Повітряні сили Збройних сил України в Telegram .

До вибуху Повітряні сили повідомили про загрозу балістики для південних областей. Її могли запустити з тимчасово окупованого Криму.

Також він попередив про повторні пуски російських ракет.

Мер розповів про вибух і закликав місцевих жителів перебувати в укриттях.

Удари по Одесі

Зазначимо, що Одеса часто стає ціллю російських атак. Ворог використовує для ударів балістичні ракети, які їх запускають з території Криму.

Зокрема, 29 квітня окупанти вдарили ракетою зі шрапнеллю по так званому "замку Гаррі Поттера" в Одесі. Там почалася сильна пожежа.

Через атаку загинули семеро людей.

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