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У Харкові пролунала серія вибухів

Харків , Вівторок 28 травня 2024 16:48
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У Харкові пролунала серія вибухів Фото: у Харкові пролунала серія вибухів (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

У Харкові вдень 28 травня пролунала серія вибухів. В області оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"У Харкові чутно серію вибухів", - йдеться в повідомленні.

Офіційної інформації про причини та наслідки вибухів у Харкові наразі немає.

Зазначимо, зараз у Харківській та низці інших областей України оголошена повітряна тривога.

Раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування Росією балістичного озброєння для південних областей з Криму.

Окрім того, була інформація про пуски керованих авіаційних бомб на Харківську область.

Оновлено 16:56

Як повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, близько 16:40 окупанти завдали ударів по населеному пункту Харківського району.

Внаслідок атаки виникла пожежа на території фермерського господарства.

Попередньо постраждалих немає.

Оновлено 17:12

За словами мера Харкова Ігоря Терехова, удар прийшовся по Київському району міста. КАБ вразив гаражі, у деяких з них зайнялася пожежа. Попередньо без постраждалих.

Нагадаємо, нещодавно в Одесі місцеві мешканці також чули вибух. В області оголошено повітряну тривогу на тлі загрози балістики.

Також одеситів попередили про повторні пуски російських ракет.

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