У Харкові пролунала серія вибухів
У Харкові вдень 28 травня пролунала серія вибухів. В області оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
"У Харкові чутно серію вибухів", - йдеться в повідомленні.
Офіційної інформації про причини та наслідки вибухів у Харкові наразі немає.
Зазначимо, зараз у Харківській та низці інших областей України оголошена повітряна тривога.
Раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування Росією балістичного озброєння для південних областей з Криму.
Окрім того, була інформація про пуски керованих авіаційних бомб на Харківську область.
Оновлено 16:56
Як повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, близько 16:40 окупанти завдали ударів по населеному пункту Харківського району.
Внаслідок атаки виникла пожежа на території фермерського господарства.
Попередньо постраждалих немає.
Оновлено 17:12
За словами мера Харкова Ігоря Терехова, удар прийшовся по Київському району міста. КАБ вразив гаражі, у деяких з них зайнялася пожежа. Попередньо без постраждалих.
Нагадаємо, нещодавно в Одесі місцеві мешканці також чули вибух. В області оголошено повітряну тривогу на тлі загрози балістики.
Також одеситів попередили про повторні пуски російських ракет.
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