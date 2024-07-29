В Україні ліквідували п'ятого завербованого найманця з Індії, - ЗМІ

В Україні ліквідували п'ятого найманця з Індії, який воював на боці Росії. Наразі відомо про близько 50 індійців, які допомагають ворогу у війні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yahoo News .

Як розповів брат загиблого 22-річного Раві Моуна, останній вирушив до Росії ще у січні поточного року після того, як приватний кадровий агент пообіцяв йому роботу на транспорті. Втім, вже в березні він був " змушений приєднатися до бойових дій на кордоні з Україною".

"Після втрати зв’язку з ним я звернувся до посольства Індії в Москві, і вони повідомили нам, що мій брат помер", - розповів брат загиблого.

Також у посольстві попросили надіслати зразки ДНК для ідентифікації тіла Мауна.

Як заявило минулого тижня Міністерство закордонних справ (МЗС) Індії, уряд країни працює над тим, щоб повернути близько 50 індійців, які воюють разом з російською армією.

Вербування індійців Росією

У червні, після смертей двох індійців в армії Росії, Нью-Делі почав вимагати від Кремля повернути завербованих громадян. Як розповідало Reuters, голова індійського уряду Нарендра Моді, під час візиту до Москви, планував домогтися якнайшвидшого звільнення індійців з російської армії.

Варто додати й те, що крім індійців Росія також намагалась вербувати сербів та українців, які проживають на окупованих територіях.