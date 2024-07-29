В Украине ликвидировали пятого завербованного наемника из Индии, - СМИ

В Украине ликвидировали пятого наемника из Индии, который воевал на стороне России. Сейчас известно об около 50 индийцах, которые помогают врагу в войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yahoo News .

Как рассказал брат погибшего 22-летнего Рави Моуна, последний отправился в Россию еще в январе текущего года после того, как частный кадровый агент пообещал ему работу на транспорте. Впрочем, уже в марте он был "вынужден присоединиться к боевым действиям на границе с Украиной".

"После потери связи с ним я обратился в посольство Индии в Москве, и они сообщили нам, что мой брат умер", - рассказал брат погибшего.

Также в посольстве попросили прислать образцы ДНК для идентификации тела Мауна.

Как заявило на прошлой неделе Министерство иностранных дел (МИД) Индии, правительство страны работает над тем, чтобы вернуть около 50 индийцев, которые воюют вместе с российской армией.

Вербовка индийцев Россией

В июне, после смертей двух индийцев в армии России, Нью-Дели потребовал от Кремля вернуть завербованных граждан. Как рассказывало Reuters, глава индийского правительства Нарендра Моди, во время визита в Москву, планировал добиться скорейшего освобождения индийцев из российской армии.

Следует добавить и то, что кроме индейцев Россия также пыталась вербовать сербов и украинцев, проживающих на оккупированных территориях.